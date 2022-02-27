عاجل.. السيسى يطلع على استعدادات الحكومة لاستقبال شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجاره الداخلية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض موقف السلع الاستراتيجية الغذائية ومتابعة توفرها وأسعارها، وكذلك الاستعدادات الجارية لشهر رمضان المبارك.

وعرض وزير التموين، موقف المخزون الاستراتيجى لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، لا سيما القمح، الارز، السكر، الزيت، اللحوم والدواجن، مؤكدا عدم وجود أية مشكلة فى توفير تلك السلع فى إطار التوجيهات الرئاسية والتخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجى من تلك السلع لمدة لا تقل عن متوسط 5 شهور، مؤكداً أن هذا الأمر ما كان ليتحقق بدون الجهد المبذول من الدولة على مدار السبع سنوات الماضية بتشييد صوامع الغلال الاستراتيجية، والتى عززت من قدرة الدولة على التخزين الاستراتيجى للسلع الأساسية خصوصًا القمح.

واستعرض وزير التموين المخزون الاستراتيجى المتوفر للدولة من مختلف السلع الأساسية، فيصل المخزون الاستراتيجى للقمح يصل إلى 4 شهور، أخذا فى الاعتبار أن موسم الإنتاج المحلى سيبدأ فى شهر إبريل المقبل، والمستهدف هو الوصول إلى 4 ملايين طن، وتم تحديد سعر توريد الأردب ب 810 جنيها، بزيادة مقدارها 100 جنيه عن العام الماضى، وبالتالى تمتلك الدولة احتياطيا يكفى لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلى حتى نهاية العام الجارى من خلال الإنتاج والسعة التخزينية وتعاقدات التوريد الجديدة.

وبالنسبة للسكر، فهناك احتياطى استراتيجى لمدة حوالى 4.5 شهر، علما بأن الموسم الجديد لإنتاج السكر من قصب السكر والبنجر بدأ فى شهرى يناير وفبراير من العام الجارى على التوالى، ليصبح الإنتاج المحلى يغطى احتياجات الدولة بنسبة 90%.

أما عن الزيت، فإن الاحتياطى الاستراتيجى للدولة يكفى لمدة 5.5 شهر، مع استمرار تعزيز المحافظة على هذا المخزون، وبالنسبة للأرز، فهناك اكتفاء ذاتى من إنتاجه، وتمتلك وزارة التموين احتياطيا استراتيجيا يصل إلى مدة 6.5 شهر، كما أن الاحتياطى الاستراتيجى من الفول يصل لمدة 3 شهور، كما تم استعراض المتوفر من اللحوم الطازجة والدواجن، وتصل نسبة الاحتياطى فى كلٍ منهما إلى حوالى 8.5 شهر.

ووجه الرئيس بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجى للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، خصوصًا المدرج منها على بطاقة التموين، والتى تتحمل الدولة الزيادات التى تمت عليها حتى الآن، كما وجه فى ذات السياق باستكمال المراحل التالية لمشروع الصوامع الاستراتيجية، لزيادة الحجم الاستيعابى والتخزينى لها.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن رئيس اطلع أيضا على استعدادات الحكومة لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تم استعراض ما سيتم من افتتاح المعرض الرئيسى "أهلاً رمضان" فى أرض المعارض فى المدة من 24 مارس حتى 2 إبريل، ومن المقرر فى إطاره كذلك أن يتم افتتاح 160 شادرًا بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، ومشاركة 2500 فرع من سلاسل شركات توريد الأغذية المحلية، بالإضافة إلى طرح منتجات "أهلاً رمضان" فى 500 فرع من مشروع "جمعيتى" التابع لوزارة التموين، وكذلك الدفع بعدد 200 قافلة متحركة تشمل توزيع السلع الأساسية واللحوم والدواجن.

ووجه الرئيس بضرورة توفير جميع السلع فى جميع تلك المنافذ بأسعار ميسرة للمواطنين، والتنسيق مع المحافظات والغرف التجارية لإقامة التجهيزات والبنية الأساسية للمعارض الغذائية، مع تنظيم حملات دائمة للمتابعة الدورية لضمان التزام العارضين بالأسعار المقررة والمعلنة.