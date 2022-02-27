صحة السويس: تخصيص 20 ألف متر لإنشاء مستشفى بالعين السخنة

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور إسماعيل الحفناوى، إن محافظ السويس عبد المجيد صقر خصص 20 ألف متر لإنشاء مستشفى بالعين السخنة، لتخدم هذه المنطقة التى تشهد العديد من المصانع والشركات والقرى السياحية، وتدخل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.





وأضاف وكيل وزارة الصحة - فى تصريح اليوم الأحد - أنه سيتم التشغيل التجريبى لمجمع السويس الطبى الكائن بمنطقة 24 أكتوبر، والذى سيطبق فيه منظومة التأمين الصحى الشامل نهاية شهر مارس المقبل، على أن يبدأ فعليا فى استقبال الحالات طبقا للمنظومة فى شهر يونيو القادم. وأكد انتهاء أعمال التطوير فى مستشفى التأمين الصحى بمنطقة حوض الدرس ومستشفى الصدر والحميات خلال الأشهر المقبلة، على أن تكون هذه المستشفيات جاهزة مع بداية تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل داخل محافظة السويس، لرفع مستوى الخدمة الطبية داخل المدينة.

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