الرئيس السيسي يتابع المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية الأساسية

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام الراضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع موقف المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية الأساسية للدولة، خاصة القمح، الارز، السكر، الزيت، اللحوم والدواجن.

وأكد وزير التموين على عدم وجود أية مشكلة في توفير تلك السلع في إطار التوجيهات الرئاسية والتخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي من تلك السلع لمدة لا تقل عن متوسط ٥ شهور، مشدداً أن هذا الأمر ما كان ليتحقق بدون الجهد المبذول من الدولة على مدار السبع سنوات الماضية بتشييد صوامع الغلال الاستراتيجية، والتي عززت من قدرة الدولة على التخزين الاستراتيجي للسلع الأساسية خاصةً القمح.