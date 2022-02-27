/682043/محمد-الحسيني-يطالب-بإشراك-نواب-وممثلي-الشعب-في-أي-عمل-يتم-داخل-المحافظات

طالب النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة إشراك نواب وممثلي الشعب في أي عمل يتم داخل المحافظات، بحيث تعلم الكتلة البرلمانية لكل محافظة ما يتم داخل المحافظة التي تنتمي لها.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، مع محافظ بنى سويف وقيادات المحافظة بمقر الديوان العام، في إطار زيارة اللجنة للمحافظة لتفقد بعض المشروعات.

وأكد الحسينى، علي أن هذا الأمر يعمل علي خلق الثقة وحسن العمل داخل المحافظة، مشددا على أن التعاون بين النواب والمسئولين التنفيذيين يصب في الصالح العام للوطن والمواطن.

محمد الحسيني يطالب بإشراك نواب وممثلي الشعب في أي عمل يتم داخل المحافظات

كما أكد وكيل لجنة الإدارة المحلية، علي ضرورة مشاركة المحافظين للنواب في أي مجالس استشارية أو أي أعمال داخل المحافظة، وأن يتم مد النواب بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بكل الأمور داخل المحافظة ومن خلال تنسيق وتعاون تام بين السلطة التنفيذية وممثلي الشعب لأنهم أكثر من يعبروا عن مشاكل وهموم المواطن، ولأنهم جاءوا من رحم الشارع .

وأشاد الحسيني بمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وتغيير تلك المبادرة لمجري الحياة لعدد 4500 قريةفى مصر.

ومن جانبه، أشاد النائب عمر و درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، بالتجربة الفريدة لتمكين الشباب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كان نتاجها خروج قيادات شابة مؤهلة علي أعلي مستوي لتولي سدة القيادة في كثير من مؤسسات الدولة، وهذا ليس مجرد كلام ولكن أمر واقعى وتحقق علي أرض الواقع ومنها نموذج محترم هو محافظ بني سويف وهو ما جعل ضخ أفكار شبابية وعمل جاد انعكس علي الشارع وهذا مكسب كبير.

وطالب أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بالتنسيق والتعاون مع النواب داخل المحافظات للعمل على سرعة حل المشكلات.

فيما، أشادت النائبة ريهام عبد النبي، عضو لجنة الإدارة المحلية، باهتمام المحافظ بمشاركة الشباب ودمجهم داخل المحافظة فى إطار تمكين الشباب، مشيرة إلى سعادتها بزيارة محافظة بنى سويف للتعرف على المشروعات التى يتم تنفيذها، لافتة إلى أن هناك اهتمام كبير من الدولة بتنمية ودعم الصعيد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى أن الزيارات الميدانية التى تقوم بها اللجنة للمحافظات هدفها الوقوف على حجم المشروعات التى يتم تنفيذها وما هى المشكلات التي تواجهها، وتوجيه توصيات لحل مشكلات المواطنين، كما تساءلت عما يتم من جهود فى المحافظة فى ملف الإسكان الاجتماعى، واقترحت أن يكون فى كل قرية وحدات إسكان مجتمعى لحل مشكلة السكن للشباب.

وعقب الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، مؤكدا خلال الفترة الماضية تم تجهيز أكثر من 300 عمارة إسكان اجتماعى.

فيما طالب عدد من نواب بنى سويف، بحل المشكلات التى يواجهها المواطنون في المحافظة ومراكزها، وحل المشكلات التي تواجه ملف التصالح فى مخالفات البناء، وعقب المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بأنه لابد من العمل على حل كل مشكلات هذا الملف، وأن الأمر يقتضي إصدار تشريع جديد.

وأكد السجيني، تضامن اللجنة مع مطالب نواب بنى سويف فى إنشاء منطقة للصناعات الزراعية ومنها مصنع للنباتات الطبية والعطرية.