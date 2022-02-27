المنظمة العربية للطيران تهنئ مصر وتشيد بدورها فى مجال النقل الجوى

أعربت المنظمة العربية للطيران المدنى عن تقديرها لدور مصر الفعال فى مختلف أنشطة النقل الجوى مثمنة التعاون الوثيق بين قطاع الطيران المدنى المصري والمنظمة العربية للطيران في كافة المجالات واستضافة سلطة الطيران المدنى للعديد من الدورات التدريبية فى مجال النقل الجوى لعدد كبير من العاملين بمجال الطيران بالدول العربية والذين أشادوا بحسن الاستقبال والتنظيم والضيافة من الجانب المصرى .

جاء ذلك خلال اجتماعات المجلس التنفيذى للمنظمة العربية للطيران المدنى بمقر المنظمة بالرباط بالمملكة المغربية علي مدار يومى ٢٢ - ٢٣ فبراير والتى شارك فيها الدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى ومجدى جلال رئيس الادارة المركزية للنقل الجوى بالسلطة وذلك بحضور وفود الدول العربية الاعضاء بالمجلس ورؤساء سلطات الطيران المدنى بالدول العربية.

كما قدمت المنظمة العربية للطيران ممثلة فى دولها الأعضاء التهنئة لمصر على اختيارها كأول دولة عربية وافريقية تحصل على مقعد نائب رئيس لجنة البيئة بالايكاو حيث تم اختيار المهندس عبدالغفار السيد عبدالغفار مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على المعدات الفنية الثابتة بسلطة الطيران المدنى ،كأول مصري وعربى أفريقي نائباً لرئيس اللجنة المعنية بحماية البيئة (CAEP) بمنظمة الطيران المدنى الدولى " الإيكاو " والذى تم بإجماع الدول الأعضاء باللجنة.

..وقد ناقش المجلس التنفيذى نتائج أعمال اللجان المختلفة بالمنظمة خلال الفترة السابقة ومتابعة ما تم تنفيذه من توصيات خلال الجمعية العامة للمنظمة والتى عقدت عام ٢٠٢١ وتم خلالها انتخاب مصر عضواً بجميع لجان المنظمة الخمس وهم لجنة النقل الجوى والسلامة الجوية وأمن الطيران والملاحة الجوية والبيئة.

جدير بالذكر أن المنظمة العربية للطيران المدنى هى منظمة عربية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية تهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية فى مجال الطيران المدنى وتطويره والمساهمة فى توافق الأراء لمواجهة التحديات التى تواجه الصناعة على المستوى الاقليمى والدولى ويصل عدد الدول الأعضاء إلى ٢٢ دولة عربية .