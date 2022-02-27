/682047/وزارة-الري-بالمنيا-المشروع-القومى-لتبطين-وتأهيل-الترع-فى-المنيا-له-عائد-كبير-على-المواطن

قال المهندس عبد الحميد البركاوى، وكيل وزارة الرى بالمنيا، ان المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع فى المنيا هو مشروع هام للغاية والذى تم اطلاقه ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة الذى يتبنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا على ان هذا المشروع له العديد من المميزات.

دوت الخليج

محافظة المنيا:

واوضح المهندس عبد الحميد البركاوى، عبر مداخلة هاتفية على برنامج صباح الخير يامصر المذاع على قناة الاولى المصرية، ان محافظة المنيا هى من أكبر المحافظات الزراعية على مستوى الجمهورية، حيث لديها حوالى 650 ألف فدان، بالأضافة الى استصلاح أكثر من 150 ألف فدان.

واضاف ان عدد الترع فى محافظة المنيا يزيد عن 800 ترعة باجمالى اطوال100 3 كيلو، ومن ضمنها ترع التوزيع وهى تعتبر ترع صغيرة باجمالى اطوال 2500 كيلو ومن المقرر تأهيلها على مدار الثلاثة أعوام القادمة، مشيرا الى انه تم تبطين حوالى 222 ترعة باجمالى استثمارات بحوالى 2مليار ونص، وتم تأهيل حوالى 465 كيلو بنسبة تنفيذ تصل الى64% حاليا ، والمستهدف فى الفترة المقبلة حتى 30/6 هوتأهيل أكثر من 600 كيلو.

المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع فى المنيا:

واشار الى وجود بعض المعايير والأولويات فى اختيار الترع التى يتم تبطينها وتأهيلها ضمن أعمال المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع فى المنيا، مشيرا الى انه يتم اختيار الترع المتعبة والترع التى تعطى زمام كبير والترع الذى يوجد فى نهايتها بعض المشاكل.

وأكد على ان الاهداف والاغراض الرئيسية لهذا المشروع تشمل عدالة توزيع المياه ووصول المياه الى نهايات الترع المتعبة، بالأضافة الى تخفيض تكاليف الصيانة الخاصة بتلك الترع، مضيفا ان اهداف هذا المشروع تشمل ايضا تحسين البيئة والناحية الجمالية واعادة تصميم الترع الى وضعها الطبيعى وتوفير المياه المهدرة.

واوضح المهندس عبد الحميد البركاوى ان كل كيلو من تأهيل الترع يتم مقابله توفير فرص عمل لاكثر من 150 عامل مابين عاملين ومهندسين وفنيين وسائقى معدات، موضحا ان هذا المشروع يعمل على توفير فرص عمل للذين فى حاجة الى العمل، مؤكدا ان هذا المشروع لديه عائد كبير على سكان المنيا و المواطن المصرى بشكل عام وله مردود شعبى.