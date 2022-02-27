وفاة شقيق النائب اللواء يحيى عيسوى وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان ..والعزاء غدًا بالبحيرة

/682049/وفاة-شقيق-النائب-اللواء-يحيى-عيسوى--وكيل-اللجنة-التشريعية-بالبرلمان-والعزاء--غدا--بالبحيرة

توفي النائب السابق، العمدة وجيه عيسوي داود، شقيق النائب اللواء يحي عيسوى، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أمين التنظيم بالأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن.

دوت الخليج

وفاة شقيق النائب يحى عيسوى

وشقيق المستشار حامد عيسوي داود، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، ورئيس نادي قضاة البحيرة، والحاج هاني عيسوي داود، ووالد كل من المستشار محمد عزيز وجيه عيسوى، وكيل نيابة المنتزة، ومعاذ وجية عيسوي - المحامي، ونقيب شرطة سيف يحيي عيسوي، والدفنة والعزاء غدا الاثنين وقت صلاة الظهر أمام ديوان العائلة بعزبة محرز مركز حوش عيسي محافظة بالبحيرة.

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، بعد الموافقة على تقرير لجنة القيم بحرمان النائب مصطفى سالمان من الاشتراك في أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الثاني.