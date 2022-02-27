/682061/رئيس-صحة-الشيوخ-عقدنا--٢١-اجتماع-لمناقشة-القضية-السكانية

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر، اجتماعا اليوم لمناقشة الدراسة المقدمه من النائبة سهير عبدالسلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها.

دوت الخليج

مشكلة الزيادة السكانية

وقال الدكتور محمد جزر، ان اللجنة المشتركة عقدت 21 اجتماع لمناقشة الدراسة بمشاركة عدد كبير من السادة الوزراء والمسئولين، وروعي الاستماع لوجهات نظر رجال الدين والمتخصصين في مجالات الإسكان.

حيث عكفت اللجنة على دراسة مؤشرات الوضع السكاني في مصر، وعملت على تقييم بعض التجارب الدولية الناجحة في مجال السكان سواء كانت سياسات سكانية إجبارية (مثل الصين) أو سياسات طوعية (مثل تايلاند).

واكد الدكتور محمد جزر رئيس لجنه الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تدارست جهود الدولة المصرية تاريخيا في مجال السكان في الفترة من 1930 الى 2020.

واكد رئيس لجنه الصحة بمجلس الشيوخ، ان اللجنهةأعدت تحليل رباعي عن المشكلة السكانية في مصر (swot)، وهو تحليل يستهدف إيضاح عناصر القوة والضعف والفرص والتهديدات المرتبطة بقضية الزيادة السكانية.وخلصت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات، في شأن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وزيادة الوعي الثقافي والديني في هذا المجال، وحزمة من التحفيزات، التي من شأنها أن تسهم في حل القضية السكانية.