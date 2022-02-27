/682062/محمد-صلاح-يقود-هجوم-ليفربول-أمام-تشيلسي-في-نهائي-كأس-الرابطة

يدخل فريق ليفربول مباراته اليوم الأحد ضد فريق تشيلسي فى نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًعلى ملعب ويمبلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل ليفربول ضد تشيلسي في نهائي كأس الرابطة :

‏في حراسة المرمي كيليهير

في خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - ماتيب - ارنولد

في خط الوسط: تياجو الكانترا - فابينيو - هندرسون - دياز

في خط الهجوم: ساديو ماني - محمد صلاح.

تشكيل تشيلسي ضد ليفربول في نهائي كأس الرابطة :

‏في حراسة المرمي :إدوارد ميندي

في خط الدفاع: انتونيو روديجر – تياجوسيلفا – تريفوه تشالوباه

في خط الوسط: ماركوس – نجولو كانتي – ماتيو كوفاسيتش - أزبالكويتا

في خط الهجوم: ميسون ماونت – حكيم زياش – كاي هافرتز

انتهت أحداث المباراة بين ليفربول وليدز يونايتد

انتهت أحداث المباراة بين ليفربول وليدز يونايتد، بتقدم الريدز ستة أهداف دون رد، لصالح فريق الريدز، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

ختتم فيرجيل فان دايك سجل التهديف في المباارة بتسجل هدف ليفربول السادس في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من المباارة، من خلال كرة ركنية يسكنها الشباك بضربة رأسية قوية.

سجل ساديو مانى الهدف الخامس في المباراة في الدقيقة التسعين من خلال متابعة كرة من أوريجي، مع تدخل بين حارس ليدز والمدافع تصل لمانى ويسكنها الشباك الخالي بسهولة

جاء سادية مانو بالهدف الرابع في المباراة في الدقيقة الـ 81 من عمر المباراة، من خلال هجمة منظمة من لاعبي ليفربول بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها بمحمد صلاح بتمريرة رائعة لزميله جوردان هندرسون المنطلق داخل منطقة الجزاء والذي استقبلها بتمريرة عرضية مباشرة لساديو ماني ليسددها مباشرة إلى داخل الشباك.

محمد صلاح يسجل ثنائية في شباك ليدز يونايتد

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني له في شباك ليدز يونايتد، ليعطي فريقه الأفضلية بثلاثية، في الدقيقة الخامسة والثلاثون من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء.

وسجل ماتيب الهدف الثاني لليفربول في المباارة، في شباك ليدز يونايتد، من خلال تمريرة من محمد صلاح وسط مدافعي ليدز ويسكنها ماتيب الشباك من فوق الحارس.