/682063/النائب-أحمد-حسن-المشروع-القومي-لتأهيل-الترع-أنهى-الكثير-من-مشاكل-الري-والهدر-وتوفير-المياه

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية وبتوجيهات من الرئيس السيسي استطاعت خلال السنوات الماضية، أن تحقق نجاحات كبيرة في مجال المشروع القومي لتأهيل الترع وتحقيق العديد من المكاسب، مشيرا إلى أن تأهيل الترع وتبطينها وبالآف الكيلومترات التي تمت فيها، قضى على مشاكل كثيرة في مقدمتها الفقد الهائل للمياه واستعادة القطاع التصميمى للترعة، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين.

دوت الخليج

المشروع القومي لتأهيل الترع

ولفت محسن في تصريحات له اليوم، إلى أن المشروع القومي لتأهيل الترع حسم كذلك مشاكل نقص المياه في نهايات الترع، خاصة فى فترة أقصى الاحتياجات، وأدى إلى زيادة سرعة تحرك المياه في الترع، وأزال الحشائش والمخلفات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر وإيمانا من قيادتها السياسية بأهمية الحفاظ على الموارد المائية المتاحة وتقليل الفاقد، اتبعت خططًا عدة سواء في تأهيل الترع أو ترشيد استخدام المياه.

واختتم النائب احمد محسن بالتأكيد على أن مصر تحركت في مجال الحفاظ على المياه بكل قوة قبل سنوات وفق خطة شاملة ورائدة، وهو ما يحسب لقيادتها الواعية، يضاف إلى ذلك مشاريع أخرى لتحلية المياه وتوجيه الاستثمارات في هذا المجال.

يذكر أن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، قد أكد أن تأهيل الترع حقق العديد من المكاسب، موضحا أن من أمثلة هذه المكاسب، تحديث شبكة الترع التي كانت تعانى مشاكل عديدة فى السنوات السابقة، فضلا عن استعادة القطاع التصميمى للترعة، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين.