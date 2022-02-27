عاجل- وزير الخارجية يوجه بتوفير الرعاية الكاملة لمصرى أصيب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وجه سامح شكرى وزير الخارجية، سفير مصر فى كييف، باتخاذ الإجراءات اللازمة بتوفير الرعاية الكاملة للمواطن المصرى محمد سعد رجب محمد زايد، والذى أصيب بعيارين ناريين فى أوكرانيا، والمتواجد حاليًا فى إحدى المُستشفيات فى مدينة خاركوف شرقى أوكرانيا.





كما وجه بتقديم أوجه الدعم له بالشكل المُناسب وبصورة عاجلة، فى ضوء الوضع المتأزم حاليًا فى عموم الأراضى الأوكرانية.

وبتوجيهات عاجلة من وزير الخارجية، استقبل مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين فى الخارج عائلة المواطن عصر اليوم، وطمأنهم على حالته الصحية، وأكدَّ لهم على قيام السفارة فى كييف بإيلائه العناية المطلوبة.

كما وجَّه الوزير شكرى، بمواصلة السفارة فى كييف لجهودها المستمرة على مدار الساعة فى تقديم الدعم اللازم لجميع المواطنين المصريين المُقيمين فى أوكرانيا، فضلًا عن مواصلة التنسيق الوثيق مع سفاراتنا فى دول الجوار الأوكرانى، والتى أثمرت بالفعل عن مرور العديد من المواطنين المصريين للحدود الأوكرانية باتجاه تلك الدول.

وجددت وزارة الخارجية، التأكيد على ما يُمثله حماية مواطنينا المصريين فى الخارج من أهمية قصوى ضمن عمل الوزارة، فى إطار سياسة الدولة لتقديم الدعم والرعاية اللازمتين للمواطنين المصريين فى الداخل والخارج على حد سواء.