محمد عيد الصغير لـ دوت الخليج: لو شوفت كوكسال بابا هحرقه والمنتجين متجاهلني (فيديو)

/682070/محمد-عيد-الصغير-لـ-تحيا-مصر-لو-شوفت-كوكسال-بابا-هحرقه-والمنتجين-متجاهلني-فيديو

قام موقع دوت الخليج بعمل لقاء خاص مع الفنان محمد عيد، والمعروف بمحمد عيد الصغير، وصرح خلال اللقاء عدد من التصريحات الجريئة، منها عن حياته وتجاهل المنتجين له، ومنها عن كوكسال بابا الشخصية التركية المعروفة مؤخرًا وزيارته لمصر.

دوت الخليج تنقل لكم تصريحات الفنان محمد عيد الصغير عن كوكسال بابا وغيره

محمد عيد يهاجم كوكسال بابا

صرح الفنان محمد عيد الصغير في لقاء خاص مع موقع دوت الخليج، أن كوكسال بابا التركي خاف منه ولم يود التقابل معه ضمن زيارته لمصر، وقهاجمه بشكل عنيف بسبب معاملته مع الجمهور، وأسلوبه الغير لائق عند رفضه التصوير معهم، وقال له:"أنت مين يا كوكسال بابا عشان ترفض تتصور مع الناس؟!"، وقال له أن من يدخل مصر لابد أن يحترمها ويحترم جمهورها؛ لأنها صنعت نجوم.

كوكسال بابا يخاف من محمد عيد

علق الفنان محمد عيد على زيارة كوكسال بابا لمصر، وقال أنه لم يود الذهاب لمكان به هذا الشخص لكي لا يشعر الآخر بالحرج، وقال:"لو كنت روحت كنت هاحرقه، وأنا مارضتش أعمل كدا"، بعدما وصله من ناس محيطين به أن كوكسال بابا أعتذر عن زيارة الأهرامات خوفصا من محمد عيد، وهو لم يعرف كوكسال بابا إلا من خلال الضجة الإعلامية التي حدثت في الأيام الماضية بسببه، فعليه التحكم في نفسه والتقليل من عصابيته في التعامل مع الجمهور أثناء زيارته لمصر، لوجود من هم أكثر شهرة منه هنا، وأنه مشهور فقط لسبب عصبيته والأفعال التي يقوم بها وهذا يفني الشهرة سريعًا.

محمد عيد:"فين المنتجين!"

أعرب محمد عيد عن إستيائه من تجاهل جهات الإنتاج في مصر له، وقال لهم:"محمد عيد موجود"، وصرح عيد أنه سيطل على جمهوره من جديد من خلال فيلم "أبو تفاحة للسفر والسياحة" من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وذلك بعد رمضان 2022، وأوضح أنه مستعد لتقديم أي أعمال الفترة القادمة، وقال:"محمد عيد موجود في بلده بشغله، وأي حد ممكن يتواصل معايا لأعمال جديدة"، وشكر الجمهور في نهابة اللقاء على دعمه، وأعرب عن إشتياقه للجمهور.