/682072/أميرة-أبوشقة-تشيد-بمجهودات-وزارة-الهجرة-لحل-أزمة-المصريين-في-كرواتيا

أشادت النائبة أميرة ابوشقة عضو مجلس النواب، بالجهود التي تقوم بها وزارة الهجرة والمصريين في الخارج والدور الكبير الذي تقوم به السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، في تقديم الدعم والمساعدة للمصريين العالقين في أوكرانيا، مؤكدة بأن سرعة استجابة الوزيرة لمعاناة المصريين المقيمين في مدن اوكرانيا يؤكد حرصها علي مصلحة المصريين في الخارج ووضعها فوق كل اعتبار وأنها تقوم بمجهود فوق العادة.

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وأضافت أبوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن المتابع لسياق الأحداث ولغرفه العمليات التي دشنتها وزارة الهجره من بداية الأزمة لاستقبال استغاثات المصريين بالخارج، وسرعة ارشادهم للمناطق الآمنة، وتقديم العون لهم يؤكد استشعارها بالمسؤولية الوطنيه تجاه أبناء الوطن في كل مكان .

ولفتت أبوشقة، إلي أن المصريين بخير بفضل مجهودات الدولة المصرية وأجهزتها المعنيه التي لم تتأخر في تقديم كل سبل الدعم المباشرة للحفاظ علي أرواح المصريين، في ظل الحرب القائمه بين موسكو وكييف .

وتابعت أبوشقة، بأن مجلس النواب خلف الدوله المصرية والحكومة في تقديم كافة أوجه الدعم لإجلاء المصريين من مناطق الحروب إيمانا بالدور الوطني تجاه أبناء الجاليه المصريه في الخارج.

مصر تدعو لعقد اجتماع طاريء لمجلس جامعة الدول العربية للتباحث حول التطورات في أوكرانيا

هذا و دعت مصر، لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، وذلك للتباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا.

وفي إطار التطورات المُتسارعة حاليًا على المشهد الأوكراني، تتابع سفارة جمهورية مصر العربية في كييف على مدار الساعة أحوال الجالية المصرية المُقيمة في أوكرانيا، فضلًا عن نشر الإرشادات الواجب اتباعها، وكذا أرقام للتواصل معها.

كما ستقوم السفارة في كييف بموافاة المواطنين أولًا بأول بما يُستجد من إرشادات في هذا الشأن، علمًا بأنه يمكن التواصل مع السفارة عبر الأرقام التالية: