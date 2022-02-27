/682075/وكيل-تعليم-بورسعيد-يستقبل-وفد-القومى-للمرأة-لمناقشة-دعم-التنمية-المستدامة-بالتعليم

استقبل الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية التعليم ببورسعيد اليوم نجلاء إدوارد مقرر المجلس القومى للمرأة ببورسعيد، وأكد وكيل تعليم بورسعيد على الدور الحيوى للمرأة فى المجتمع وما تحقق منه فى تكثيف الجهود لنشر الوعى ‏بالسلوكيات الإيجابية بين المواطنين وخاصة الفئات العمرية للطلاب بجميع مراحل التعليم ومساندة الجهود التنفيذية المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية ‏المختلفة.‏

ومن جانبها أكدت نجلاء إدوارد على أن الزيارة جاءت لتقديم التهنئة لوكيل الوزارة لتوليه ملف تعليم بورسعيد وبحث سبل التعاون المشترك والتوعية بدور المرأة ‏وقضايا التعليم المطروحة على ساحة المجتمع.‏ وأشارت سماح حامد مدير مركز النيل للإعلام إلى أنه تم مناقشة دور المشاركة المجتمعية فى عمل توعية شاملة بكل محاور التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 ‏التى تستهدفها الهيئة العامة للإستعلامات.‏ وقدم وفد المجلس درعا تذكاريا لوكيل الوزارة تهنئة لتوليه حقيبة التعليم بالمحافظة ولما قدمه من جهود متميزة خلال هذه الفترة متمنين لسيادته السداد و داوم ‏التقدم والرقى.‏

غلق 40 سنتر دروس خصوصية ببورسعيد

شنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد حملات مكثفة بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمواجهة انتشار سناتر الدروس الخصوصية، وذلك استجابة لتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بشان تكثيف حملات تشميع مراكز الدروس الخصوصية، بنطاق المحافظة.

وشهد حى المناخ حملات مكثفة استهدفت عدداص من سناتر الدروس الخصوصية، والتى تمكنت من غلق وتشميع أكثر من 40 سنتر بمحيط المنطقة، فضلاً عن تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وشدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على ضرورة استمرار تلك الحملات لمواجهة انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، لافتاً إلى أنه سيتم عقد لقاء برفقة وزير التربية والتعليم لمناقشة وضع عقوبات رادعة للطلاب الذين تتجاوز نسبة غيابهم نسبة الـ 10%.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه تم رصد نسب غياب كبيرة لعدد من الطلاب بسبب اقتصارهم على الدروس الخصوصية مما ساهم فى خروج نتيجة الفصل الدراسي الثانى بشكل غير مقبول، مشدداً خلال إجنماع المجلس التنفيذي على ضرورة تشكيل لجان لحصر الأماكن المخالفة وإعداد التقارير اللازمة بها تمهيدا لتنفيذ الجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيراً إلى أنه سيتم منع أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب الذين تجاوزت نسبة غيابهم الـ10% دون تقديم عذر مقبول، موضحاً أن المحافظة لن تسمح باختراق نظام التعليم.