/682080/النائب-علاء-قريطم-يشيد-بدور-الهجرة-في-متابعة-أوضاع-المصريين-بأوكرانيا

أشاد النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في متابعة اوضاع الجاليات المصرية في اوكرانيا، ومتابعة آخر المستجدات والاطمئنان على أوضاعهم في ضوء تطورات الوضع بالأزمة الروسية-الأوكرانية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لموقف أبنائنا في أوكرانيا.

دوت الخليج

وزارة الهجرة والازمة الاوكرانيا

وثمن قريطم في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانين اليوم، حرص السفيرة نبيلة مكرم على متابعة أعداد المصريين الذين قاموا بالتحرك من الأماكن الخطرة، وموقف الحالات الإنسانية في أماكن الاختباء، والتأكد من سلامة أبناء الجالية المصرية في مختلف المدن الأوكرانية، وموقف المصريين العابرين إلى الحدود الأوكرانية-الرومانية والبولندية والمجرية والسلوفاكية، لافتا الي ان الوزيرة اطمأنت على أوضاعهم ووصولهم في سلام إلى هذه الحدود بسلام.

وأضاف عضو لجنة الصناعة، أن هناك عده تيسيرات قدمتها وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج تمثلت في تسهيل حجز الفنادق وتذاكر العودة إلى أرض الوطن، وإتاحة أرقام تواصل مباشر، لحل أي مشكلة تواجه المصريين خلال تحركهم إلى المناطق الآمنة، مؤكداً ان هناك حرص شديد من جانب القيادة السياسية علي تقديم العون تجاه أبناء الوطن في كل مكان.

جدير بالذكر أن وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، قد عقدت، اجتماعًا اليوم عبر تطبيق "زووم" بممثلي الجالية المصرية في مختلف المدن الأوكرانية، لمتابعة آخر المستجدات والاطمئنان على أوضاعهم في ضوء تطورات الوضع بالأزمة الروسية-الأوكرانية.