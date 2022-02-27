/682081/الخارجية-تطالب-سفير-مصر-بـ-أوكرانيا-بتقديم-الرعاية-للمصري-المصاب-في-كييف

وجَّه وزير الخارجية سامح شكري على الفور سفير مصر في كييف باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيلاء المواطن المصري "محمد سعد رجب محمد زايد" المصاب بعيارين ناريين في أوكرانيا، الرعاية التامة، وتقديم كافة أوجه الدعم له بالشكل المُناسب وبصورة عاجلة، في ضوء الوضع المتأزم حاليًا في عموم الأراضي الأوكرانية.

دوت الخليج

هذا، وبتوجيهات عاجلة من وزير الخارجية، فقد استقبل مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج عائلة المواطن عصر اليوم 27 فبراير الجاري، حيث طمأنهم على حالته الصحية، وأكدَّ لهم على قيام السفارة في كييف بإيلائه العناية المطلوبة.

الخارجية توجه سفير مصر في كييف بإيلاء المواطن المصري المصاب بعيارين في أوكرانيا

كما وجَّه الوزير شكري بمواصلة السفارة في كييف لجهودها المستمرة على مدار الساعة في تقديم الدعم اللازم لكافة المواطنين المصريين المُقيمين في أوكرانيا، فضلًا عن مواصلة التنسيق الوثيق مع سفاراتنا في دول الجوار الأوكراني، والتي أثمرت بالفعل عن مرور العديد من المواطنين المصريين للحدود الأوكرانية باتجاه تلك الدول.

حماية المواطنين المصريين في الخارج

وتُجدّد وزارة الخارجية التأكيد على ما يُمثله حماية مواطنينا المصريين في الخارج من أهمية قصوى ضمن عمل الوزارة، في إطار سياسة الدولة لتقديم الدعم والرعاية اللازمتين للمواطنين المصريين في الداخل والخارج على حد سواء.

هذا وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها فى حالة تواصل مستمر مع الجالية المصرية بأوكرانيا ولاسيما الطلاب المقيمين هناك والذىن يتخطى عددهم 3000طالب.

مكرم ناشدت، الجالية المصرية بأوكرانيا إتباع التعليمات الصادرة من السفارة المصرية وعليهم الالتزام بكافة الإجراءات الأمنية، وعدم اتخاذ أى خطوات تعرضهم للخطر.

عدد الجالية المصرية بأوكرانيا

ويبلغ عدد الجالية المصرية بأوكرانيا 6 آلاف فى 21 مدينة بدولة أوكرانيا، ويبلغ عدد الطلاب أكثر من 3 آلاف طالب.

وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أكدت أن هناك تعاون بين الوزارة وأجهزة الدولة لمتابعة أخر الأوضاع، كما تصدر السفارة المصرية فى أوكرانيا بشكل مستمر الإجراءات التى يجب الالترام بها من جانب الطلبة.

بدء توافد الطلاب المصريين للحدود البولندية

كما أكدت الوزيرة، علي أن السفارة المصرية فى بولندا وضعت أرقام تليفون الطوارئ للاتصال بها فى حالة وجود أى مشاكل تواجه الطلاب، كما أنه عند انتقال الطلاب إلى بولندا سيكون هناك تكدس على الحدود، لأن الأمر لا يقتصر علي المصريين الذين ينتقلون لبولندا فحسب، فهناك جنسيات آخرى، كما أن المجال الجوى مفتوح إلى مصر ويمكن للطلاب استقلال الطائرة للمغادرة إلي مصر.