/682084/وزارة-التنمية-المحلية-مبادرة-حياة-كريمة-تستهدف-52-مركز-جديدا-فى-مرحلتها-الثانية

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، ان اجتماع وزير التنمية المحلية مع المحافظين أمس السبت تضمن الاقرار بوجود 52 مركز جديدا على مستوى المحافظات المصرية ضمن أعمال المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، موضحا ان المبادرة سوف تبدأ العمل بتلك المراكز بداية من يوليو 2022، فكان لابد من البدء الفورى فى تجهيز الاراضى المطلوبة للمشروعات الجديدة.

دوت الخليج

مبادرة حياة كريمة:

وأوضح الدكتور خالد قاسم،عبر مداخلة هاتفية على برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، انه يوجد تنسيق على اعلى مستوى بين جميع الجهات المعنية بهذا الشأن، مشيرا الى اللجان التنفيذية واللجان المجتمعية التى تم تشكيلها للمراجعة والمتابعة بشكل دورى للاحتياجات الفعلية للمناطق المستهدفة وتوفير الخدمات اللازمة.

واكد على أهمية استمرار مشاركة المواطنين فى القرى المستهدفة اثناء عملية التنفيذ والمتابعة على الاراضى، موضحا انه فى غضون المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة تم توفير اكثر من 5 ألاف قطعة ارض، ومتبقى 47 قطعة فقط سوف يتم بدء العمل فيهم بناءا على توجيهات وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الصحة.

المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة:

واضاف انه يوجد بعض المعايير الرئيسية التى يتم على اساسها اختيار المراكز المستهدفة ضمن اعمال مبادرة حياة كريمة فى المرحلة الثانية، موضحا ان المعيار الاول هو الخاص بشأن نسبة الفقر فى القرى، والمعيار الثانى هو الخاص بمعدلات الاعالة، بينما المعيار الثالث هو الخاص بمستوى الخدمات الموجودة فى القرية من صرف صحى او مياه شرب او غاز طبيعى، بالاضافة الى المعيار الرايع وهو مستوى الطرق المحلية الموجودة بالقرى.

وأكد الدكتور خالد قاسم على ان مبادرة حياة كريمة تبدأ بالعمل فى المراكز التى لديها مستوى ضعيف من الخدمات، مضيفا ان جميع المراكز المستهدفة سوف يصبح فيها مراكز شباب تقدم خدمة مجتمعية و مراكز تقافية ومراكز خدمات متكاملة على مستوى القرية الأم وتخدم جميع القرى الفرعية.

واشار الى معيار أخر وهو معدلات الهجرة غير الشرعية، موضحا ان المبادرة تستهدف القرى التى بها مستويات عالية من الهجرة غير الشرعية. كما أكد على ان المبادرة تقوم باطلاق مشروعات اقتصادية فى المناطق المستهدفة من اجل تلبية احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل لهم، بالاضاقة الى توفير خدمات تعليمية وخدمات صحية وجميع الخدمات الاساسية للمواطنين.