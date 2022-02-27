/682085/رئيس-الشيوخ-يغادر-لدولة-المغرب-غدا--وأبوشقة-يرأس-مناقشات-التأمين-الموحد

قالت مصادر خاصة لموقع دوت الخليج، أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، سيغادر على رأس وفد برلمانى رفيع المستوى إلى دولة المغرب غدا، على أن يرأس الجلسة العامة غدا المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس وذلك بعد أن شهدت جلسة الأحد البدء فى مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة وسط إشادات كبيرة بمشروع القانون وأهمية أن نكون أمام وعى تأمينى فى مصر مختلف.

دوت الخليج

شهدت الجلسة تأبين النائب محمود الكردوسى، عضو مجلس الشيوخ، والذى وافته المنية يوم الجمعة الماضية، حيث نعاه رئيس المجلس والأعضاء مؤكدين بأن الفقيد أفنى حياته فى الدفاع عن بلده، واضعًا مصلحة الوطن فوق أى اعتبار، وسخر قلمه لخدمة وطنه طيلة 36 عامًا دون أن يكل أو يمل، فى الوقت الذى أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بأنه سيتم إعلان خلو المقعد مع إخطار وزارة الداخلية.

المجلس وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون على أن يواصل مناقشات المواد بالأيام القادمة، حيث تضمنت الجلسة مشاركة النائب محمود سامي، في مناقشات الجلسة العامة رغم أنه يمتلك نسبة 20% من إحدى شركات التأمين، وهي مرتبطة بشكل كبير بمشروع القانون المنظور، ومن ثم تم التوافق على أن تكون المشاركة فى المناقشات دون أن يكون له الحق فى التصويت المبدئى أو النهائى.

رئيس الشيوخ يُغادر لدولة المغرب غدا .. وأبوشقة يرأس مناقشات «التأمين الموحد»

خلال المناقشات داعب النائب أبو النجا المحرزي، عضو مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس المجلس. وقال: "احنا من غيرك زي اليتامى.. أرجوك متغبش علينا"، في إشارة منه إلى تغيب رئيس المجلس خلال الجلسات الماضية ولاقت كلمة النائب ترحيب من أعضاء المجلس بالتصفيق، فيما وجه رئيس المجلس، الشكر للنائب وأكد المحرزي، أن مشروع قانون التأمين الموحد تأخر كثيرا، مشددا على ضرورة نشر الثقافة التأمينية وكيف يكون للانسان تأمين شامل في كل شيء. وشدد النائب، على ضرورة وجود ثقافة تأمينة ورقابة شديدة على حقوق المواطن الغلبان، قائلا: أرجو الرقابة على التأمين للحفاظ على حقوق المواطنين الغلابة.