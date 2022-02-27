عاجل- بيان مهم من وزير التعليم بخصوص امتحانات الثانوية

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير التربية والتعليم أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لم تعلن شيئا عن منصات امتحان جديدة أو امتحانات تجريبية أو تحديث للتابلت.

وشدد شوقى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن كل ما يتم تداوله على السوشيال ميديا اجتهادات وتسريبات، مضيفًا: "لسنا مسؤولون عنها".

وتابع: "كما قلنا سابقا ستعلن الوزارة التفاصيل الرسمية بخصوص امتحانات المرحلة الثانوية فى موعد يتم تحديده لاحقا ولن نرد مرةً أخرى على ما يتم تداوله على المواقع طالما لم تعلنه الوزارة على صفحاتها الرسمية".