التعليم تعلن ضوابط نقل المعلمين بين المديريات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط نقل المعلمين بين المديريات التعليمية، سواء بالبدل المتكافئ أو غير المتكافئ، حيث طالبت الوزارة ذكر كيفية النقل سواء بالبدل المتكافئ أو غير المتكافئ والدرجة المالية حتى لا يتم تعطيل تنفيذ هذه الأوامر من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتماشيا مع مصلحة المعلمين لتحقيق الراحة النفسية لهم فى النقل بين المديريات التعليمية الراغبين فى النقل إليها لظروفهم العائلية. وطالبت الوزارة فى خطاب لها بتيسير تنفيذ الأوامر التنفيذية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس.

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