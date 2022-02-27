هشام المليجي ينفي شائعة تعرضه لاكتئاب: مفيش الكلام ده (خاص)

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كذَّب الفنان هشام المليجي كل ما يدور عن شائعات إصابته بالإكتئاب، أو أي إضطرابات نفسية هذه الفترة، وذلك من خلال موقع دوت الخليج، وفيما يلي نسرد لككم ما صرح به المليجي.

دوت الخليج ينقل لكم تصريحات الفنان هشام المليجي بعد شائعة إصابته بالإكتئاب

تصريحات هشام المليجي

تواصل موقع دوت الخليج مع الفنان هشام المليجي بعد نشر الفنانة رانيا شاهين خبر إكتئابه، فصرح المليجي أنه بحالة نفسية جيدة، وأن كل ما نُشر هي شائعات لا يعرف مصدرها، وقال:"أنا كويس الحمد لله ومافيش حاجة من دي"، وأكد المليجي على أنه يمارس حياته هذه الفترة بشكل طبيعي ولا يوجد أي إختلاف.

هشام المليجي عن أعماله القادمة

قال الفنان هشام المليجي أن هناك عدد من العروض التي قدمت له، ولكن لا توجد أدوار تناسبه حتى الآن، وعندما سُئل عن المسلسلات التي سوف يتابعها في رمضان 2022، أجاب وقال:"رمضان بيكون زحمة والواحد مش بيعرف يتابع حاجة فيه"، وأشار أنه متعد لأي أدوار جيدة تُعرض عليه في رمضان 2022، أو بعده.

رانيا شاهين:”هشام المليجي يشعر باكتئاب ولا يشتكي

نشرت الفنانة رانيا شاهين من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هشام المليجي يمر باكتئاب حاد هذه الفترة، لقلة أعماله، وقالت أنه لا يشكوا لأحد، ولكن هذا يظهر عليه في تعاملاته، وأكدت على أنه ممثل موهوب، ويستحق فرصة أفضل، فقالت:”

الراجل ده جاري في العمارة الي جنبي ومتربيين مع بعض …مش بيشتغل وهو ممثل ممتاز…ومكافح…وعنده اكتئاب وبيرفض انه يكلم حد ع شغل علشان هو حساس …تحية ليك ياجاري العزيز الصابر الصامت صاحب عزه النفس".

واستكملت:"انا عارفة انه هيزعل مني لما يعرف اني كتبت الكلام ده…بس كل ماازوره حقيقي بيصعب عليا ..مع انه مش بيشتكي بس باين عليه"، وختمت المنشور بهاشتاج "الموهوبين في الظل".

الفنان هشام المليجي وأعماله التمثيلية

ولد الفنان هشام المليجي بمحافظة القاهرة، في ديسمبرعام 1972، وألتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ليتخرج منه ويتابع في شغفه، ويعمل في المجال المحبب إلى قلبه وهو مجال التمثيل، مما أضاف له الكثير، وجعله يتميز بين شباب جيله، وكانت إنطلاقته القوية من خلال فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكي، بطولة محمد هنيدي، منى زكي، أحمد السقا، طارق لطفي، هاني رمزي، فتي عبد الوهاب وغادة عادل.

قدم من خلاله دور هشام، زميلهم في الجامعة الأمريكية، يعيش بمفرده بعد سفر والديه للعمل بالخارج، ولعب المليججي الدور بكل براعة وخفة ظل، حتى أن الجمهور أحبه وأرتبطت كلماته في أذهانهم حتى أصبحت دارجة في وقت طرح الفيلم عام 1998.