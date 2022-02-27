محلية النواب تتفقد عدد من المشروعات التنموية ببني سويف..المحافظ: 266 قرية ضمن حياة كريمة بتكلفة 12 مليارا.. والسجيني :اللجنة كانت سباقة في فتح العديد من الملفات الهامة

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استقبل الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، صباح اليوم، وفد لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، والذى يزور المحافظة لتفقد عدد من المشروعات.

دوت الخليج

ويضم وفد لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، والنائبين محمد الحسينى ومحمد وفيق، وكيلى اللجنة، وعمرو درويش _ أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب: محسن أبو سمنة، فايزة صالح، ريهام عبد النبى السيد، أعضاء اللجنة، ومن أمانة اللجنة كل من أحمد حشيش، ومحمد بركات.

محافظ بني سويف يستقبل وفد محلية النواب

ويتضمن برنامج الزيارة عرض presentation عن مجهودات وإنجازات المحافظة، وتفقـد وحـدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، وتفقـد المركز التكنولوجي بديـــوان عـام المحافظـة، وزيارة الكورنيش السفلي (ممشى بني سويف السياحي)، وزيارة مخر السـيل بقرية ستـور مـرکـز بني سـويف، وزيارة توسعات محطة الصرف الصحي بقرية تزمنت الشرقية، زيارة النصب التذكاري بحديقة الشلال بمدينة بني سويف، تفقد موقـع الموقف الجديد أسفل محور علي منصور، تفقد مشروعات حياة كريمة بقرية الحمام بمركز ناصر (مجمع خدمات مواطنين - مجمع زراعي - وحدة صحية).

واستعرض الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، المشروعات القومية والتنموية في المحافظة.

وشهد اللقاء عرض فيلم تسجيلي ووثائقى عن تاريخ محافظة بنى سويف، حيث تم تنفيذ مشروعات قومية وخدمية بتكلفة 105 مليار جنيه خلال السنوات الأخيرة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، منها محور عدلى منصور وأكبر مجمع للرخام والجرانيت، وإنشاء جامعة أهلية، ومحاور وطرق وكبارى، والانتهاء من 219 مشروع خدمي آخر، وتنفيذ مشروعات صغيرة، مما جعل محافظة بنى سويف تمتلك مقومات جذب الاستثمار، ودعم قطاع الصناعة والزراعة، وقطاع المشروعات الصغيرة الذى يوفر العديد من فرص العمل.

محافظ بني سويف: 266 قرية ضمن حياة كريمة بتكلفة 12 مليارا

وقال محافظ بنى سويف، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تشمل 66 قرية فى المرحلة الأولى، و3 مراكز أخرى في المرحلة الثانية، ومؤخراً تم افتتاح العديد من المشروعات التنموية، وتم توقيع أول وثيقة رسمية لتنسيق جهود العمل الأهلى، كما تم تطوير 6 مراكز تكنولوجية، وإنشاء مواقف سيارات أسفل محور عدلى منصور.

وتابع المحافظ: "بنى سويف من المحافظات الكبيرة، تعداد السكان فيها 3،5 مليون، وفعلنا بروتوكولات للمشروعات الصغيرة وانطلقنا من الاستراتيجية التنموية الاقتصادية، ونفذنا عدد كبير من المشروعات ورفع وتطوير البنية التحتية في كل القطاعات، ومن أبرز المشروعات الجارى تنفيذها لتطبيق الاستراتيجية تطوير منظومة النقل والمواصلات، وإنشاء مدينة سياحية على مساحة 2124، وفى الإصلاح الإدارى كل مراكز المحافظة فيها مراكز تكنولوجية، لتسهيل تقديم الخدمات وتحويلها لخدمات مميكنة".

وذكر أن تم تفعيل منظومة إلكترونية لإدارة الشكاوى بإطلاق تطبيق "بنى سويف معاك" ومن خلال يستطيع المواطن تقديم الشكوى من أى مكان ومتابعتها، وكذلك منظومة الهيكل التنظيمي لمنظومة المتابعة (360) وتتولى عملية التقييم والمتابعة وتشكيل فرق تتواجد في الشارع للرصد الميدانى، وتم عمل دمج لشباب المحافظة فى هذا الموضوع، وتم عمل مبادرات شبابية، ومنها المجلس الاستشاري للمحافظة والذى أخرج كوادر شبابية واعدة، يساهموا في خلق أفكار، وقاموا بتدريب شباب تأهيل وتمكين، ويتم الاستعانة بهم فى لجان المساهمة المجتمعية".

وتابع: يوجد اهتمام كبير من القيادة السياسية بالصعيد وتنميته وكان لمحافظة بنى سويف نصيب من ذلك بإقامة مشروعات تنموية وقومية، وبنى سويف تحتل المركز الأول فى تبطين الترع بتكلفة 667 مليون جنيه بطول 427 كيلو، وإعادة تأهيل مخر سيل وادى سنور لمواجهة الأمطار والسيول، بتكلفة 17 مليون و956 ألف جنيه، وكذلك إنشاء مجمع الصناعات ويحتوى على 266 وحدة صناعية بتكلفة نحو 900 مليون جنيه، ويضم مشروعات صناعية متوسطة وصغيرة".

وأوضح غنيم، أنه تم تنفيذ محور عدلى منصور بتكلفة مليار و147 مليون جنيه، والذى سهل ربط الطريق الشرقي بالطريق الصحراوي الغربى.

واستعرض المحافظ، بعض مشروعات رفع البنية التحتية للمحافظة ومنها تطوير طريق الكورنيش بتكلفة تقارب 60 مليون جنيه، وكذلك ممشي بنى سويف السياحى بمساحة 32 ألف متر مربع، ليكون متنفس لأهالى بنى سويف، ووفر حتى الآن أكثر من 100 فرصة عمل، وفيه منطقة ألعاب ترفيهية، وتم تنفيذه بتكلفة 230 مليون جنيه، وبدأ الافتتاح التدريجي الأسبوع الماضي، وفي منتصف مارس بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة سيتم الافتتاح الرسمي للمشى، وكذلك تم الانتهاء من إنشاء النصب التذكاري.

وتابع غنيم: "اهتمينا بتطوير الميادين ومنها ميدان عدلى منصور، ميدان الشلال، ميدان الأزهرى، وكذلك وضع مشروع مرسى الفنادق العائمة فى الخطة الاستثمارية المقبلة، والذي سيكون بداية لتطوير الكورنيش الشرقي، والذي سيحيي المنطقة وسيحل مشكلة نقص الغرف الفندقية في المحافظة".

وأشار محافظ بنى سويف، إلى الاهتمام بتطوير المواقف وإنشاء مواقف جديدة، والاستفادة من محور عدلى منصور كمحور تنموي بإنشاء موقف جديد أسفل المحور، إضافة إلى تطوير مواقف أخرى قديمة.

وأوضح أنه بالنسبة للأسواق، توجد 9 أسواق عشوائية فى المحافظة، وتم تطوير سوق ترعة البوصة ليستوعب عدد 4 أسواق عشوائية، وجارى العمل على إعادة تصميم وإنشاء سوق الدهشورى، وتم دراسة إنشاء أسواق لتجميع باقي الأسواق العشوائية، وإنشاء أسواق حضارية، وتم التصديق من رئيس الجمهورية لتخصيص 47 فدان لإنشاء سوق للجملة".

كما تحدث الدكتور محمد هانى غنيم، عن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، مؤكدا أنها نقلت محافظة بنى سويف نقلة نوعية كبيرة جدا، وتستهدف أكثر من 1616 مشروع مستهدف بتكلفة تقارب 12 مليار جنيه، وعدد 266 قرية، فكان هناك مركزين فى المرحلة الأولى ودخلت 3 مراكز أخرى وهى الواسطى وبنى سويف والفشن في المرحلة الثانية، لافتا إلى أن أول مشروع تم افتتاحه ضمن المبادرة هو مجمع مدارس مع افتتاح العام الدراسى الحالى .

كما استعرض محافظ بنى سويف الخطة الاستثمارية ومشروعات الطرق المحلية والصرف الصحي والمخلفات الصلبة، وبالنسبة للطرق المحلية أدخلنا نحو 113 شارع فى الخطة الحالية، وكذلك مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف أنه يوجد 3 مصانع تدوير قمامة في المحافظة، وأشار إلى الاهتمام بمنظومة الجمع وتطوير المقالب، وتم افتتاح محطة وسيطة في مركز ناصر، وفى ببا يتم العمل على المحطات المتحركة، وتم تخصيص 130 مليون جنيه فى الخطة الاستثمارية لتطوير الخطوط فى المصانع، ويوجد 2 مقلب عشوائي تم تسليمها.

وفى القطاع الخدمى، أشار إلى أن المستشفيات في حاجة للتطوير وتم العمل على ذلك مع وزارة الصحة وتم تطوير عدد من المستشفيات، وتابع: "هناك اهتمام بقطاع التضامن الاجتماعي، وتم توقيع وثيقة تنسيق مع المجتمع المدني بحضور 40 جمعية أهلية".

وأكد محافظ بنى سويف على الاهتمام بمنظومة التموين والرقابة على الأسواق للتصدى لبعض "ضعاف النفوس"، ولفت إلى وجود عدد 11 مكاتب تموين مطورة، و18 محطة غاز طبيعي، و2 محطة تمويل سيارات، وعدد 175 مشروع جمعيتى، وكل ذلك يوفر فرص تشغيلية.

أحمد السجيني: الزيارات الميدانية لها أهمية كبرى

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب، أن الزيارات الميدانية لها أهمية كبرى وأن الزيارات الميدانية التى تقوم بها لجنة الإدارة المحلية تخرج من رحم بعض الأمور الهامة أولها طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والملفات العامة التى يتم مناقشتها، والميزانيات العامة للمحافظات.

وأشار إلى أن اللجنة كانت سباقة في فتح العديد من الملفات والقضايا التي تهم الشارع المصرى، على رأسها ملف تدوير المخلفات، واكتشفت اللجنة من خلال فتحها لهذا الملف أن هناك 52 مصنع لتدوير المخالفات وكانت المفاجأة أنها خارج الخدمة باستثناء مصنعين أحدهما في الدقهلية وآخر في القاهرة.

وتابع السجينى: "كما فتحت اللجنة ملف المواقف، وملف التراخيص العامة للمحال واكتشفت أن 90% من المحال غير مرخصة، كما فتحت العديد من الملفات الأخرى وتم التنسيق بشأنها مع الحكومة، وكان منهاج اللجنة فى العمل فى تلك الملفات التنسيق مع الأحزاب السياسية وعلى رأسها حزب الأغلبية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونعمل على تقديم الدعم الفني بما ينعكس على المصلحة العامة".

وأشاد السجينى، بتجربة محافظة بنى سويف فى دمج ومشاركة الشباب وتوليهم المواقع القيادية، وهو ما انعكس على ضخ دماء جديدة فى العمل العام، قائلا: "تجربة بنى سويف نموذج فى هذا الأمر، وهى محافظة شابة سواء المحافظ أو نائبيه ومعاونه شباب".

وثمن رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، العرض الذى قدمه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، خلال اللقاء عن إنجازات المحافظة والمشروعات التي نفذت أو جارى ومستهدف تنفيذها، قائلا: هناك أمانة فى العرض من خلال توضيح المحافظ للمشروعات التى قامت بها الحكومة المركزية، والمشروعات الممولة، والمشروعات التي تمت من خلال المحافظة".

وجدد السجيني، تحذيره من استمرار التعدى على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، قائلا: "اللجنة تفتح حالياً هذا الملف وتضعه ضمن الأولويات"، متابعا: هناك عددا من المحافظات يتم التعدى فيها على الأراضي الزراعية والمنظومة فيها مخترقة، وهذا غير مقبول، ولابد من الاستفادة من التغيرات المكانية وإلا كأننا نحرث في المياه"، مشددا على ضرورة قيام كل مسؤول بدوره والتصدى الحازم والحاسم التعديات على الأراضي الزراعية والبناء بدن ترخيص.

وأشاد السجينى، بتجربة محافظة بنى سويف فى ملف تقنين أوضاع واضعى اليد، موضحا أنه عندما يتم الانتهاء من 2200 عقد تم تحريرها من إجمالى عدد الطلبات المقدمة وهى 3161، وأشاد بموقف المحافظة فى إزالة التعديات والمخالفات من المهد.

وفيما يتعلق بملف حياة كريمة، قال السجيني، إنها ليست مجرد مشروعات فقط تقام في القرى، ولكن مبادرة تاريخية نشكر عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونطالب فقط بإضافة فى الجزء التنموي مثل عمل وحدة مشروعات صغيرة في كل قرية أو مركز للصناعات على مستوى المركز طبقا البقعة الجغرافية، كما طالب بإقامة مناطق صناعية في كل المحافظات لخلق حالة من التنافس.

كما أشاد رئيس لجنة الإدارة المحلية بتجربة المشاركة المجتمعية في مشروعات المياه والصرف الصحي في محافظة بنى سويف، وطالب بأن تأخذ المحليات حقوقها في أى بروتوكولات بين وزارتى التنمية المحلية والرى.

محمد الحسيني يطالب بإشراك نواب وممثلي الشعب في أي عمل يتم داخل المحافظات

وطالب النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة إشراك نواب وممثلي الشعب في أي عمل يتم داخل المحافظات، بحيث تعلم الكتلة البرلمانية لكل محافظة ما يتم داخل المحافظة التي تنتمي لها.

وأكد الحسينى، علي أن هذا الأمر يعمل علي خلق الثقة وحسن العمل داخل المحافظة، مشددا على أن التعاون بين النواب والمسئولين التنفيذيين يصب في الصالح العام للوطن والمواطن.

كما أكد وكيل لجنة الإدارة المحلية، علي ضرورة مشاركة المحافظين للنواب في أي مجالس استشارية أو أي أعمال داخل المحافظة، وأن يتم مد النواب بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بكل الأمور داخل المحافظة ومن خلال تنسيق وتعاون تام بين السلطة التنفيذية وممثلي الشعب لأنهم أكثر من يعبروا عن مشاكل وهموم المواطن، ولأنهم جاءوا من رحم الشارع .

وأشاد الحسيني بمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وتغيير تلك المبادرة لمجري الحياة لعدد 4500 قرية فى مصر.

عمر درويش يطالب بالتنسيق مع النواب داخل المحافظات للعمل على سرعة حل المشكلات

ومن جانبه، أشاد النائب عمر و درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، بالتجربة الفريدة لتمكين الشباب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كان نتاجها خروج قيادات شابة مؤهلة علي أعلي مستوي لتولي سدة القيادة في كثير من مؤسسات الدولة، وهذا ليس مجرد كلام ولكن أمر واقعى وتحقق علي أرض الواقع ومنها نموذج محترم هو محافظ بني سويف وهو ما جعل ضخ أفكار شبابية وعمل جاد انعكس علي الشارع وهذا مكسب كبير.

وطالب أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بالتنسيق والتعاون مع النواب داخل المحافظات للعمل على سرعة حل المشكلات.

فيما، أشادت النائبة ريهام عبد النبي، عضو لجنة الإدارة المحلية، باهتمام المحافظ بمشاركة الشباب ودمجهم داخل المحافظة فى إطار تمكين الشباب، مشيرة إلى سعادتها بزيارة محافظة بنى سويف للتعرف على المشروعات التى يتم تنفيذها، لافتة إلى أن هناك اهتمام كبير من الدولة بتنمية ودعم الصعيد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى أن الزيارات الميدانية التى تقوم بها اللجنة للمحافظات هدفها الوقوف على حجم المشروعات التى يتم تنفيذها وما هى المشكلات التي تواجهها، وتوجيه توصيات لحل مشكلات المواطنين، كما تساءلت عما يتم من جهود فى المحافظة فى ملف الإسكان الاجتماعى، واقترحت أن يكون فى كل قرية وحدات إسكان مجتمعى لحل مشكلة السكن للشباب.

وعقب الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، مؤكدا خلال الفترة الماضية تم تجهيز أكثر من 300 عمارة إسكان اجتماعى.

فيما طالب عدد من نواب بنى سويف، بحل المشكلات التى يواجهها المواطنون في المحافظة ومراكزها، وحل المشكلات التي تواجه ملف التصالح فى مخالفات البناء، وعقب المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بأنه لابد من العمل على حل كل مشكلات هذا الملف، وأن الأمر يقتضي إصدار تشريع جديد.

وأكد السجيني، تضامن اللجنة مع مطالب نواب بنى سويف فى إنشاء منطقة للصناعات الزراعية ومنها مصنع للنباتات الطبية والعطرية.

وفد محلية النواب يتفقد مخر سيل سنور

كما تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، برفقة الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، وقيادات المحافظة، مخر سيل سنور الذى حدثت به فتحة نتيجة تدفقات مياه السيول من سلاسل جبال البحر الأحمر بكميات كبيرة، والتى تسببت فى تضرر مساحات من الزراعات وبعض المنازل بقرية سنور القديمة القريبة من المخر.

واستمع وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لبعض الأهالي المتضررين والذين طالبوا لتعويضهم نتيجة ما تعرضوا له من أضرار وخسائر.

وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، الأهالى أن محافظ بنى سويف عرض مشكلة مخر السيل على القيادة السياسية والحكومة، وهناك اهتمام كبير من النواب بالأمر، وأن هناك لجنة مشكلة من وزارة الرى بناء على طلب المحافظة، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من التقرير سيتم فحصه وفتح نقاش موسع بخصوص هذا الموضوع فى مجلس النواب، وأنه إذا أثبت التقرير وجود مخالفة فنية في السيل سيتم إحالة الأمر للنيابة للتحقيق.