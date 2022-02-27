/682096/الشوط-الأول-التعادل-السلبي-يسيطر-علي-مباراة-ليفربول-وتشيلسي

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول وتشيلسي بالتعادل السلبي ، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على ملعب ويمبلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأهدار ليفربول العديد من الفرص الضائعة، بينما وصل فريق تشيلسي عددة مرات إلي مرمي الريدز ولكن لم يستطيع التسجيل.

وخلال المباراة أجرى الألماني يورجن كلوب تعديل على تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين " كاراباوا كاب"، وذلك بعد تعرضه للإصابة أثناء عملية الأحماء.

تشكيل ليفربول ضد تشيلسي في نهائي كأس الرابطة :

‏في حراسة المرمي كيليهير

في خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - ماتيب - ارنولد

في خط الوسط: تياجو الكانترا - فابينيو - هندرسون - دياز

في خط الهجوم: ساديو ماني - محمد صلاح.

تشكيل تشيلسي ضد ليفربول في نهائي كأس الرابطة :

‏في حراسة المرمي :إدوارد ميندي

في خط الدفاع: انتونيو روديجر – تياجوسيلفا – تريفوه تشالوباه

في خط الوسط: ماركوس – نجولو كانتي – ماتيو كوفاسيتش - أزبالكويتا

في خط الهجوم: ميسون ماونت – حكيم زياش – كاي هافرتز

انتهت أحداث المباراة بين ليفربول وليدز يونايتد

انتهت أحداث المباراة بين ليفربول وليدز يونايتد، بتقدم الريدز ستة أهداف دون رد، لصالح فريق الريدز، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

ختتم فيرجيل فان دايك سجل التهديف في المباارة بتسجل هدف ليفربول السادس في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من المباارة، من خلال كرة ركنية يسكنها الشباك بضربة رأسية قوية.

سجل ساديو مانى الهدف الخامس في المباراة في الدقيقة التسعين من خلال متابعة كرة من أوريجي، مع تدخل بين حارس ليدز والمدافع تصل لمانى ويسكنها الشباك الخالي بسهولة