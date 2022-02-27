/682101/وسائل-الإعلام-تعمل-في-مصر-بحرية-كاملة-الخارجية-المصرية-ترفض-التعليق-على-بيان-خارجية-ليبيا

ردًا على استفسار من أحد الصحفيين بشأن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الليبية حول ما ورد في أحد وسائل الإعلام المصرية، رفض المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ التعليق على بيان الخارجية الليبية،.

دوت الخليج

وذكر أن كافة وسائل الإعلام والصحف والقنوات المصرية والأجنبية تعمل في مصر بحرية كاملة وأنها تُعبر عن وجهة نظرها إزاء مختلف القضايا، وأن الموقف الرسمي للدولة المصرية يتم التعبير عنه من خلال البيانات الصادرة عن الحكومة المصرية؛ مؤكدًا أن علاقة مصر بدولة ليبيا على مدار السنوات الماضية دائمًا ما اتسمت بالحرص على الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وتلبية إرادة شعبها دون تدخل خارجي اتصالاً بما يربط بين شعبيّ البلديّن من أواصر الأخوة والعلاقة التاريخية، وأنه من الأحرى بكافة الأطراف تركيز جهودها من أجل إزكاء هذه المبادئ وتعضيدها من خلال القنوات الرسمية والاتصالات التي تجمع مصر بكافة الأطياف السياسة الليبية.

الخارجية المصرية ترفض التعليق على بيان خارجية ليبيا

ووجَّه وزير الخارجية سامح شكري على الفور سفير مصر في كييف باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيلاء المواطن المصري "محمد سعد رجب محمد زايد" المصاب بعيارين ناريين في أوكرانيا، الرعاية التامة، وتقديم كافة أوجه الدعم له بالشكل المُناسب وبصورة عاجلة، في ضوء الوضع المتأزم حاليًا في عموم الأراضي الأوكرانية.

هذا، وبتوجيهات عاجلة من وزير الخارجية، فقد استقبل مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج عائلة المواطن عصر اليوم 27 فبراير الجاري، حيث طمأنهم على حالته الصحية، وأكدَّ لهم على قيام السفارة في كييف بإيلائه العناية المطلوبة.

الخارجية توجه سفير مصر في كييف بإيلاء المواطن المصري المصاب بعيارين في أوكرانيا

كما وجَّه الوزير شكري بمواصلة السفارة في كييف لجهودها المستمرة على مدار الساعة في تقديم الدعم اللازم لكافة المواطنين المصريين المُقيمين في أوكرانيا، فضلًا عن مواصلة التنسيق الوثيق مع سفاراتنا في دول الجوار الأوكراني، والتي أثمرت بالفعل عن مرور العديد من المواطنين المصريين للحدود الأوكرانية باتجاه تلك الدول.

حماية المواطنين المصريين في الخارج

وتُجدّد وزارة الخارجية التأكيد على ما يُمثله حماية مواطنينا المصريين في الخارج من أهمية قصوى ضمن عمل الوزارة، في إطار سياسة الدولة لتقديم الدعم والرعاية اللازمتين للمواطنين المصريين في الداخل والخارج على حد سواء.