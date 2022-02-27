/682103/بعد-استبعاده-من-مهام-المتحدث-الرسمىقرار-جديد-من-وزارة-الصحة-بشأن-خالد-مجاهد

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، قرارًا بندب الدكتور خالد مجاهد، بصفته طبيب بشري بديوان عام وزارة الصحة والسكان، للعمل بقطاع تنظيم الأسرة وذلك لمدة عام، وذلك بعد فتره من قراراه السابق باستبعاده من منصبة كمتحدث رسمى لوزارة الصحة ومساعدًا للوزيرة لقطاع الإعلام.

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كما أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان قرارًا وزاريًا بتعيين الدكتور محمد محمود الطيب مساعدًا لوزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية.

يجدر الإشارة إلى أن الطيب حاصل دكتوراه طب الأسنان الإكلينيكي من كلية طب الأسنان جامعة عين شمس، وزمالة العلاج بالليزر في طب الأسنان من جامعة آخن الألمانية، بالإضافة إلى حصوله على شهادة برنامج "القيادة للقرن الحادي والعشرين" من كلية جون كينيدي للعلوم الحكومية بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، كما درس إدارة الأعمال في كلية الدراسات العليا في الإدارة، جامعة اسلسكا.

بعد استبعاده من مهام «المتحدث الرسمى»..قرار جديد من وزارة الصحة بشأن خالد مجاهد

وتضمن قرار وزير التعليم العالم والقائم بأعمال وزيرة الصحة بشأن خالد مجاهد بأنه بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء يتم 422 لسنة 2020 بشأن تعيين مساعدي ومعاوني الوزراء، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 290 لسنة 2021، بتكليف الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بأعمال وزير الصحة والسكان، وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 88 لعام 2021 يندب الدكتور خالد السيد محمود مجاهد طبيب بشري، بديوان عام وزارة الصحة والسكان؛ للعمل بقطاع تنظيم الأسرة وذلك لمدة عام على رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، تسكين الدكتور بمجموعة نوعية تتناسب مع مؤهله العلمي والمستوى الوظيفي على أن يتم تسكينه على وظيفة شاغرة وممولة وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغي كل قرار يخالف أحكامه.