هشام يكن: كارتيرون ملوش ذنب في خسارة الزمالك أمام الوداد

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كشف هشام يكن لاعب المنتخب الوطني السابق ونادي الزمالك، عن موقف كارتيرون من خسارة القلعة البيضاء أمام الوداد المغربي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ذلك خلال ندوة حوارية من داخل استوديو دوت الخليج، حول مناقشة شاملة في أزمات الزمالك، وسبب خسارة الفريق الأمس أمام الوداد.

وقال: "كارتيرون ملوش ذنب في تجديد عقود اللاعيبه أو يجيب لعيبه، ودا مفكك بشكل كبير".

وأضاف: "مش بأيده أن يطالب اللاعب بالإستمرار أو يطالب منهم اللعب، وهو محكوم عليه بالمجموعة".

واختتم: "كارتيرون من رأي يمشي، في ناس كتير مش حاباه بس أنا شايف الظروف مش متاحه معاه، ولو مشي أفضله".

هشام يكن نجم الزمالك الأسبق ضيفاً على موقع دوت الخليج

فيما حل هشام يكن نجم الزمالك الأسبق، ضيفاً على موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك بندوة حوارية شاملة أدارها الزميل أحمد مصطفي، حيث يناقش لاعب الزمالك السابق العديد من الملفات الهامة التي تخص القلعة البيضاء، والحديث عن انتخابات النادي الماضية والاحداث التي دارة فيها، بجانب الحديث عن ملفات تجديد عقود لاعبي الفارس الأبيض ومن أبرزهم أشرف بن شرقي.

بطولات هشام يكن مع الزمالك

هشام يكن نجم نادي الزمالك السابق، انضم لناشئين القلعة البيضاء ولعب فى مركز الدفاع ، حيث واصل اللعب حتي أنتضم رسمياً إلي الفريق الأول للفارس الأبيض.

فيما شارك مع منتخب مصر لأول مرة فى بطولة كأس العالم 1990 بايطاليا، و هو نجل النجم الراحل يكن حسين.

يعد هشام يكن من رموز نادي الزمالك علي مدار السنوات، حيث حصد العديد من الألقاب والبطولات مع القلعة البيضاء.

بطولات هشام يكن مع الزمالك

حيث حقق الفوز بثلاثة عشر لقب دوري، وسبعة وعشرين لقب في كأس مصر وأربعة ألقاب من كأس السوبر وأربعة عشر لقب في دوري منطقة القاهرة واثنين في كأس السلطان حسين.

ويعد إجمالي البطولات والألقاب التي حصد علي مدار سنوات 13 لقب قارياً أفريقيا بفوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا خمس مرات، و4 مرات بكأس السوبر الأفريقي، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة.