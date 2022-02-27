محافظ القاهرة: الدولة مهتمة بالحفاظ على التراث وإحيائه

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على اهتمام الدولة بالحفاظ على التراث وإحيائه، باعتباره صورة حقيقية للهوية المصرية، وإحدی الأدوات المهمة للحفاظ على شخصية مصر التاريخية والرائدة، فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة النهوض بالصناعات اليدوية، والحرف التراثية من أجل الحفاظ عليها وتطويرها.





وأضاف محافظ القاهرة أن الحفاظ على الحرف التراثية للقاهرة التاريخية والذى تتعاون فيه المحافظة مع منظمة اليونسكو والجمعية المصرية للمأثورات الشعبية، ومؤسسة أغاخان للخدمات الثقافية - مصر ومؤسسة مظلة للتنمية الاجتماعية التابعة لها يستحوذ على اهتمام كبير من قبل الدول والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية لما لها من أهمية فى الحفاظ على تلك الحرف التى تتميز بها مصر منذ زمن بعيد. وأشار إلى أن المحافظة تقدم الدعم الكامل والرعاية لكل الفعاليات التى تستهدف الحفاظ على الهوية التراثية، وأوضح أن هناك جهود كبيرة تُبذل لتسويق منتجات الحرفيين حيث توفر "مؤسسة أغاخان" معرضين دائمين بحديقة الأزهر طوال أيام الأسبوع لبيع منتجات 300 حرفى لزوار الحديقة والأجانب، بالإضافة لمعرض أسبوعى يقام بعد صلاة الجمعة كما يتم مساعدة الحرفيين على التصدير لأمريكا وكندا ودبى وجارى فتح أسواق جديدة، إلى جانب الإشتراك فى جميع المعارض المحلية والدولية كتراثنا 1،2 بمصر ومعرض دبى بالإمارات ومعرض شنغهاى بالصين. وذكر أنه يجرى حاليًا دراسة قيام مؤسسة أغاخان بتوفير 10 أماكن، لاستخدامها كمعارض جديدة للحرفيين على طول المسار السياحى للآثار التى قامت المؤسسة بترميمها من منطقة شارع باب الوزير وحتى باب زويلة.

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