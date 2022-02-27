الخارجية لـ”خارجية ليبيا”: وسائل الإعلام فى مصر تعمل بحرية وأنها تُعبر عن...

ردًا على استفسار من أحد الصحفيين بشأن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الليبية حول ما ورد في أحد وسائل الإعلام المصرية، رفض المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ التعليق على بيان الخارجية الليبية، وذكر أن كافة وسائل الإعلام والصحف والقنوات المصرية والأجنبية تعمل في مصر بحرية كاملة وأنها تُعبر عن وجهة نظرها إزاء مختلف القضايا، وأن الموقف الرسمي للدولة المصرية يتم التعبير عنه من خلال البيانات الصادرة عن الحكومة المصرية؛ مؤكدًا أن علاقة مصر بدولة ليبيا على مدار السنوات الماضية دائمًا ما اتسمت بالحرص على الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وتلبية إرادة شعبها دون تدخل خارجي اتصالاً بما يربط بين شعبيّ البلديّن من أواصر الأخوة والعلاقة التاريخية، وأنه من الأحرى بكافة الأطراف تركيز جهودها من أجل إزكاء هذه المبادئ وتعضيدها من خلال القنوات الرسمية والاتصالات التي تجمع مصر بكافة الأطياف السياسة الليبية.

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