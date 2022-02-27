/682106/شذى-تعلن-عن-مفاجأت-جديدة-بعد-نجاح-اغنية-آه-يا-ليلنا

حققت أغنية "آه يا ليلنا" للمغنية شذى، نجاحًا كبيرًا بعد أسبوع واحد فقط من صدورها، وحصولها على أكثر من مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب.

دوت الخليج يرصد إحتفال الفنانة شذى بأغنيتها الجديدة آه يا ليلنا

شذى تحتفل بأولى أغنياتها في 2022 وتعلن عن مفاجأت قادمة

أوضحت شذى عن فرحتها بنجاح أغنية "آه يا ليلنا"، حيث أنها أستمتعت كثيرًا بكواليس تصوير الكليب الخاص بها، وهي أول أعمالها في عام 2022، تمنت من خلالها أن يكون هذا العام سعيدًا، ويسود العالم فيه الرخاء والسلام.

ألف كلمات أغنية آه يا ليلنا تامر محسن، ولحنها محمد النادي، وقام بتوزيعها طارق عبد الجبار، وقامت بإنتاجها شركة Kmedia للإنتاج الفني.

شذى تصدر بيانًا إعلاميًا رسميًا بعد نجاح أغنيتها آه يا ليلنا

أصدرت الفنانة شذى بيانًا إعلاميًا أكدت من خلاله أنها تعمل هذه الفترة على تجهيز الكثير من المفاجأت المتتالية لجمهورها، وسيتم تقديمها واحدة تلوالأخرى، وأشارت أنها تعمل على تقديم أعمالًا مختلفة هذا العام، وأعربت عن نشاطها الفني في الفترة القادمة.

كلمات أغنية آه يا ليلنا للفنانة شذى

تحمل أغنية آه يا ليلنا للفنانة شذي، العديد من المشاعر الجميلة الدافئة، ولكن لم تخرج من أسلوب شذى الخفيف المروح للآذان، وتقول كلماتها:

آه يا ليلنا.. لو تريح بالنا..حبة من تفكيرنا اعمل فينا جميل

رقصنا.. فرحنا وهيصنا.. من الاحزان خلصنا دى الليلة حلوة يا ليل

أنا واللى زيي مستنيين الفرحة ديه.. خليها بس عليك شوية مبقاش خلاص فينا حيل

لو سهرة حلوة مع حبايبنا.. كلمة تنسى تعبنا خروجة على روقان

وانا جنبى حبيبى وبيوصفنى.. بغلاوته يحلفنى.. وشى يجيب ألوان

أغنية اشتغالة ولا لأ للمطربة شذى

أصدرت الفنانة شذى مؤخرًا أغنية "اشتغالة ولا لأ"،من خلال موقع "يوتيوب" والصفحات الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وقام عزيز الشافعي بكتابة الكلمات وتلحينها ، والتوزيع الموسيقي لجيزو، وشار إلى أن شذى سوف تتعاون ثانية مع عزيز الشافعي من خلال أغنية جديدة باسم "جوا قلوبنا" وسيتم إذاعتها خلال الفترة القادمة، ولن تتوقف عن تقديم العديد من الأغنيات الجديدة لجمهورها.