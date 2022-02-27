/682109/هشام-يكن-شيكابالا-لاعب-من-أساطير-الزمالك-ولكن-أفضل-له-الإعتزال

تحدث هشام يكن نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، في ندوة بموقع دوت الخليج، للحديث عن كل ما يدور داخل القلعة البيضاء مؤخراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال هشام يكن: الهجوم على شيكابالا ليس من جمهور الزمالك، دول بعض الأشخاص على السوشيال ميديا، وتبع ناس معينه".

وأكمل: "في رأيي أنه كان خد الدوري واعتزل لأنه خلاص كده حقق كل حاجة، عشان يعتزل وهو في قمة مستواه".

واردف: " شيكابالا لاعب كبير ومن المفترض أن اللي حواليه يخدموا عليه مش العكس اللي بنشوفوا في المباريات الأخيرة".

وزاد: "هو لاعب من أساطير كرة القدم بالزمالك، ونفسي البصمة الأخيرة تكون جميله، عشان كدا بطالبه يعتزل لما يحقق بطولة، عشان الجماهير تفضل فاكراله الكويس “.

وأشار: "استخدام شيكابالا في الماتشات القادمة في النصف الأخير من المباراة، ودا اللي هيجيب المكسب للفريق، لأن كارتيرون بيجهده".

وأختتم قائلاً: "عودة طارق حامد وتواجد شيكابالا وفتوح وعاشور دول اللي هيجيبوه الفوز واشتغل عليهم في الأول".

وجاء ذلك الحديث خلال ندوة حوارية من داخل استوديو دوت الخليج، حول مناقشة شاملة في أزمات الزمالك، وسبب خسارة الفريق الأمس أمام الوداد.

هشام يكن نجم الزمالك الأسبق ضيفاً على موقع دوت الخليج

ويحل هشام يكن نجم الزمالك الأسبق، ضيفاً على موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك بندوة حوارية شاملة يدرها الزميل أحمد مصطفي، حيث يناقش الكابتن العديد من الملفات الهامة التي تخص القلعة البيضاء، والحديث عن انتخابات النادي الماضية والاحداث التي دارة فيها، بجانب الحديث عن ملفات تجديد عقود لاعبي الفارس الأبيض ومن أبرزهم أشرف بن شرقي.

بطولات هشام يكن مع الزمالك

هشام يكن نجم نادي الزمالك السابق، انضم لناشئين القلعة البيضاء ولعب فى مركز الدفاع ، حيث واصل اللعب حتي أنتضم رسمياً إلي الفريق الأول للفارس الأبيض.

فيما شارك مع منتخب مصر لأول مرة فى بطولة كأس العالم 1990 بايطاليا، و هو نجل النجم الراحل يكن حسين.

حيث حقق الفوز بثلاثة عشر لقب دوري، وسبعة وعشرين لقب في كأس مصر وأربعة ألقاب من كأس السوبر وأربعة عشر لقب في دوري منطقة القاهرة واثنين في كأس السلطان حسين.

ويعد إجمالي البطولات والألقاب التي حصد علي مدار سنوات 13 لقب قارياً أفريقيا بفوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا خمس مرات، و4 مرات بكأس السوبر الأفريقي، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة.