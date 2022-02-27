بيراميدز يضرب الصفاقسي بهدف قاتل «فيديو»

حقق بيراميدز الفوز على نظيره الصفاقسي التونسي بنتيجة 1/0، على ملعب "الدفاع الجوي"، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ لاعبوا بيراميدز بضغط كبير على نظيره الصفاقسي، وشكلوا خطوره كبيره على مرمى الفريق التونسي من خلال عدة هجمات، فيما حاول الصفاقسي أن يخرج ببعض الهجمات المرتدة، ولكن دون تشكيل أي خطورة.

وواصل بيراميدز في الضغط في ظل التألق لحارس الصفاقسي الذي أنقذ مرمى فريقه في الكثير من الهجمات.

وكانت المباراة في طريقها للتعادل السلبي، قبل أن يأتي علي جبر ويسجل هدف قاتل للفريق السماوي برأسية متقنة في الدقيقة 3+90، ليحقق بيراميدز فوز صعب وهام على الصفاقسي.

🎥⚽️ هدف علي جبر القاضية على الصفاقسي التونسي #بيراميدز_الصفاقسي



pic.twitter.com/MfuiURichP — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) February 27, 2022

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد بيراميدز للنقطة رقم 9 متصدرأً جدول ترتيب المجموعة، فيما توقف رصيد الصفاقسي عهند النقطة رقم 3 بالمركز الثالث.

تشكيل بيراميدز لمواجهة الصفاقسي

فى حراسة المرمى: شريف إكرامي

فى خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي – أحمد سامي

فى خط الوسط: رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - وليد الكرتي

خط الهجوم: فاجري لاكاي - إبراهيم عادل.

انتهت أحداث مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

انتهت أحداث مباراة بيراميدز والبنك الأهلي، بنتيجة هدف دون رد لصالصح الفريق السماوي، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

سجل رمضان صبحي هدف الفوز في المباراة في الدقيقة الحادية والثماناون من عمر المباارة، من خلال كرة عرضية من دونجا من الطرف الأيمن لصالح بيراميدز شتتها أحمد ياسين بشكل خاطيء لتصل إلى رمضان صبحي الذي تبادل الكرة مع عبد الله السعيد وسدد كرة بالقدم اليسرى داخل الشباك.

هدد بيراميدز مرمى البنك الأهلي في الدقائق الأولى عن طريق فاجري، من خلال تمريرة سحرية من عبد الله السعيد إلى فاجري لاكاي مهاجم بيراميدز الذي سدد كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء لصالح براميدز لكنها ارتدت من القائم الأيمن لمرمى فريق البنك الأهلي.

عاد البنك الأهلي لأحداث المباراة، ليعود الضغط والزحام في منصف الملعب، ومحاولة الفريق السماوي إحراز وسيطرة على الكرة.

بهذا الفوز يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة، في ما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة الـ 11، محتل في المركز الثالث عشر.