«تحركات نيابية بـ6محافظات صعيدية» و«تأبين صاحب ذائقة الموت»..ماذا حدث بمجلس الشيوخ اليوم؟

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شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأحد تأبين النائب محمود الكردوسى، عضو مجلس الشيوخ، والذى وافته المنية يوم الجمعة الماضية، حيث نعاه رئيس المجلس والأعضاء مؤكدين بأن الفقيد أفنى حياته فى الدفاع عن بلده، واضعًا مصلحة الوطن فوق أى اعتبار، وسخر قلمه لخدمة وطنه طيلة 36 عامًا دون أن يكل أو يمل، فى الوقت الذى أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بأنه سيتم إعلان خلو المقعد مع إخطار وزارة الداخلية.

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مشروع قانون التأمين الموحد

المجلس وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون على أن يواصل مناقشات المواد بالأيام القادمة، حيث تضمنت الجلسة مشاركة النائب محمود سامي، في مناقشات الجلسة العامة رغم أنه يمتلك نسبة 20% من إحدى شركات التأمين، وهي مرتبطة بشكل كبير بمشروع القانون المنظور، ومن ثم تم التوافق على أن تكون المشاركة فى المناقشات دون أن يكون له الحق فى التصويت المبدئى أو النهائى.

اليتامى بمجلس الشيوخ

خلال المناقشات داعب النائب أبو النجا المحرزي، عضو مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس المجلس. وقال: "احنا من غيرك زي اليتامى.. أرجوك متغبش علينا"، في إشارة منه إلى تغيب رئيس المجلس خلال الجلسات الماضية ولاقت كلمة النائب ترحيب من أعضاء المجلس بالتصفيق، فيما وجه رئيس المجلس، الشكر للنائب وأكد المحرزي، أن مشروع قانون التأمين الموحد تأخر كثيرا، مشددا على ضرورة نشر الثقافة التأمينية وكيف يكون للانسان تأمين شامل في كل شيء. وشدد النائب، على ضرورة وجود ثقافة تأمينة ورقابة شديدة على حقوق المواطن الغلبان، قائلا: أرجو الرقابة على التأمين للحفاظ على حقوق المواطنين الغلابة.

حرمان النائب مصطفى سالمان

وافق المجلس علي تقرير لجنة القيم بمجلس الشيوخ، والتي انتهت بتوصية حول حرمان النائب مصطفى سالمان، من الاشتراك فى أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الحالى، وجاء القرار فى ضوء قرار هيئة مكتب مجلس الشيوخ بإحالته للجنة القيم للتحقيق معه فيما نُسب إليه من وقائع إعمالاً للمادتين ٣١ و ٣٢ من اللائحة الداخلية واللتين أجازتا لمكتب المجلس إحالة العضو للجنة القيم حال ارتكابه مخالفات تُشكل ‏خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو ‏الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية.

تعديلات قانون الرياضة الجديدة

على مستوى اللجان النوعية حيث لجنة الشباب والرياضة واصلت مناقشة تعديلات قانون الرياضة الجديدة، بحضور كلا من د.حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد، والمستشار حسين فتحي رئيس هيئه قضايا الدولة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنه الأولمبية.

توصيات لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ بشأن الثروة الحيوانية

لجنة الزراعة أوصت بعدد ٢٣ توصية تستهدف تنمية الثروة الحيوانية وتضمنت أهم توصيات اللجنة، ضرورة التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف بالأراضى الجديدة وبالأخص الذرة الصفراء وفول الصويا، ورفع إنتاجية الفدان منهما مع الاستخدام الأمثل لبدائل الأعلاف واستخدام طرق تغذية بديلة، بالإضافة إلى توفير الأعلاف وتنظيم توزيعها، والعمل على تحسين نوعية الأعلاف وطريقة تصنيعها وتطويرها بأساليب علمية وتكنولوجية مناسبة.

كما تضمنت التوصيات، تكثيف الرقابة على صناعة الأعلاف وتداولها، والعمل على وضع تيسيرات خاصة بإصدار تراخيص كل أنشطة الثروة الحيوانية وصناعة الأعلاف، والتوسع في إنشاء مراكز تجميع الألبان ذات المواصفات القياسية العالمية، وكذلك تشديد الرقابة على مصانع الألبان المحلية ومنع تداول الألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمى وأيضا تضمنت أهم التوصيات، تنمية الوعى المجتمعى لدى المستهلكين بسلامة الألبان المعبأة والتحسين الوراثى للسلالات الموجودة وتأصيل سلالات عالية الإنتاجية للألبان واللحوم.

محلية النواب فى بنى سويف

لجان مجلس النواب حيث لجنة الإدارة المحلية حيث بدأت اللجنة زيارة ميدانية لمحافظة بنى سويف، حيث تم لقاء بين اللجنة المحافظ شهد عرض فيلم تسجيلي ووثائقى عن تاريخ محافظة بنى سويف، وعرض ما تم تنفيذه مشروعات قومية وخدمية بتكلفة 105 مليار جنيه خلال السنوات الأخيرة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، منها محور عدلى منصور وأكبر مجمع للرخام والجرانيت، وإنشاء جامعة أهلية، ومحاور وطرق وكبارى، والانتهاء من 219 مشروع خدمي آخر، وتنفيذ مشروعات صغيرة، مما جعل محافظة بنى سويف تمتلك مقومات جذب الاستثمار، ودعم قطاع الصناعة والزراعة، وقطاع المشروعات الصغيرة الذى يوفر العديد من فرص العمل.

وقال محافظ بنى سويف، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تشمل 66 قرية فى المرحلة الأولى، و3 مراكز أخرى في المرحلة الثانية، ومؤخراً تم افتتاح العديد من المشروعات التنموية، وتم توقيع أول وثيقة رسمية لتنسيق جهود العمل الأهلى، كما تم تطوير 6 مراكز تكنولوجية، وإنشاء مواقف سيارات أسفل محور عدلى منصور.

وتفقد الوفد مخر سيل سنور الذى حدثت به فتحة نتيجة تدفقات مياه السيول من سلاسل جبال البحر الأحمر بكميات كبيرة، والتى تسببت فى تضرر مساحات من الزراعات وبعض المنازل بقرية سنور القديمة القريبة من المخر، حيث طالب الأهالى بالتعويض المناسب.

لجنة الشباب والرياضة فى صعيد مصر

لجنة الشباب والرياضة توجهت لمحافظة قنا اليوم لتفقد عدد من مراكز الشباب ، في نطاق المحافظة ، في زيارة تستغرق يومين وقال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة، إن اللجنة تقوم بزيارة لمحافظتي قنا وسوهاج وتستمر لمدة 4 أيام ، ستتفقد خلالها عدد من الهيئات الشبابية ، والاندية الرياضية بالمحافظتين حيث بدأت الجولته بتفقد مراكز الشباب بمحافظة قنا منها مركز شباب الكلاحين ، ومركز شباب الاشراف ، ومركز شباب قنا فضلا عن زيارة الصالة المغطاة بمحافظة قنا ، وعقد لقاء مع شباب المحافظة .

طالب نواب محافظة قنا منهم النائب حمادة الجبلاوي ، وكيل لجنة الطاقة والنائبة رحاب الغول ، والنائبة سحر عثمان ، من الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب بضرورة تغيير نوعية النجيل الصناعي التي تخصصها مديرية الشباب ، للملاعب الخماسية بمراكز الشباب ، وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة في المحافظة والتي تصل الي 50 درجة مئوية في فصل الصيف .