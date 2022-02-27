مدبولى يستعرض الحوافز التى تدرسها الحكومة لمشروعات الاقتصاد الأخضر

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على إطلاق حزمة من الحوافز لمشروعات الاقتصاد الأخضر؛ فى ضوء الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية لهذه النوعية من المشروعات.

وأشارت وزيرة التخطيط فى هذا الصدد، إلى وجود تعاون وتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات بهدف وضع رؤية لمجموعة الحوافز المزمع تطبيقها، والتى تستهدف تشجيع الاستثمار فى هذه المشروعات.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض حزمة الحوافز التى تعدها الحكومة لمشروعات الاقتصاد الأخضر والتى تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية فى هذ القطاع المهم.

وأضاف أن هذه المشروعات تتمثل فى المشروعات التى تسهم فى الحد من التلوث البيئى، وخفض الانبعاثات، وتدوير وإدارة المخلفات، وكذلك مشروعات وسائل النقل النظيفة، إلى جانب مشروعات استدامة وترشيد استخدام الطاقة والمياه، والمنتجات صديقة البيئة.

وتابع :"تتضمن هذه المشروعات أيضا مشروعات الزراعة المستدامة، والمزارع السمكية المستدامة، وحماية التنوع البيولوجى، وحماية الشواطئ، فضلا عن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة".

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض أهم التجارب الدولية فى تقديم الحوافز لمشروعات الاقتصاد الأخضر والتى تضمنت إعفاءات أو تخفيضات ضريبية، فضلًا عن الحوافز غير الضريبية، وكلف رئيس الوزراء بسرعة إعداد مذكرة بالمقترحات الخاصة بحوافز مشروعات الاقتصاد الأخضر، لعرضها على مجلس الوزراء واعتمادها ثم إعلانها.

حضر الاجتماع الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومسؤولى وزارتى التخطيط والبيئة، وهيئة الاستثمار والصندوق السيادى، والمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة".