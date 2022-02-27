الخارجية.. المصاب المصري بأوكرانيا تلقى طلقتين من طائرة هليكوبتر

كشف السفير صلاح الدين الصادق، مساعد وزير الخارجية لشئون القنصلية والمصريين بالخارج، آخر تطورات حالة الشاب المصري المصاب في أوكرانيا خلال الحرب الدائرة بين موسكو وكييف حاليًا.

وقال الصادق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن المصري المصاب يُدعى محمد سعد رجب محمد زايد من البحيرة كان في زيارة لأوكرانيا لزوجته قبل أن تلد؛ واضطر أن يخرج عن المناطق الآمنة وتم رصده وأصيب بطلقتين ناريتين، وحالته مطمئنة».

وأضاف، أنه تواصل مع أهله من خلال السفارة وتم الاطمئنان عليه، وزوجته وضعت طفلته إلهام «الحمد لله الأسرة طيبة»، متابعًا أنه «مصاب بطلقتين رصاص في الظهر؛ رصدته طيارة هليكوبتر»، مؤكدًا أنه أُصيب بمفرده حين محاولة اصطحاب زوجته من أجل وضع مولودتهما بالمستشفى «حالته مستقرة تمامًا؛ وكان واصل أوكرانيا بقالة 20 يوم؛ راح قبل الأحداث».

وعن الأوضاع على الأرض في أوكرانيا، قال السفير صلاح الدين الصادق إن السفارة المصرية في أوكرانيا تقوم بدور عظيم جدًا من أجل الحفاظ على حياة أبنائها «سفارتنا لم تغادر وزميلنا أيمن الجمال موجود وبيتابع من خلال صفحة للسفارة على فيسبوك، وتليفونات طوارئ، وأنشأوا جروب على التليجرام للأرقام الأوكرانية».

ولفت إلى أن أبرز الإرشادات تتمثل في النصائح الدائمة للمنطقة الشرقية بعدم التحرك إذا كان الشخص في مكان آمن؛ إلا في حالة الضرورة القصوى «أولادنا جمعوا بعضهم في مكان مع بعض؛ علشان يحموا بعض»، مؤكدًا أن المجر وسلوفاكيا ورومانيا وبولندا فتحت حدودهم على الحدود الغربية لأوكرانيا.

وأشار إلى أن هناك جنسيات كثيرة مكدسة على الحدود الغربية؛ وأولوية المرور للأسر، ناصحًا العالقين بهذه المنطقة بالتواصل مع السفارة من أجل التعامل مع أي أزمة تواجههم في هذا الصدد، مؤكدًا وجود غرفة عمليات في وزارة الخارجية لمتابعة تطور الموقف في أوكرانيا على مدار 24 ساعة.

وأكد أن هناك حوالي أكثر من 100 مصري عبروا من بولندا، وحوالي 120 شخصًا من رومانيا، مناشدًا العالقين بالمناطق غير الحدودية بالتواصل مع السفارة، والالتزام بالتعليمات المحلية للدولة الموجود بها.