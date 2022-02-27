/682112/سموحة-يضرب-غزل-المحلة-بثنائية-نظيفة-بالدوري-الممتاز

انتهت أحداث مباراة سموحة وغزل المحلة بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الفريق السكندري، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

افتتح خالد محمد عبد الفتاح سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الرابعة والسبعون من عمر اللقاء، من خلال تمريرة رائعة من عبد الكبير الوادي إلى خالد عبد الفتاح القادم من الخلف ليسدد كرة قوية رائعة من يمين منطقة الجزاء داخل الشباك.

مروان حمدي يسجل ويؤكد على الفوز

سجل مروان حمدي الهدف الثاني في المباراة لصالح فريق سموحة، في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة، من خلال تصويبة رائعة من مروان حمدي من مخالفة من يسار خارج منطقة الجزاء لتسكن في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى غزل المحلة.

بهذا الفوز يرفع سموحة رصيده إلى النقطة الـ 22 ، ويحتل ثالث جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد غزل المحلة عند النقطة الـ 12، من أصل 11 مباراة، في المركز الـ 12 بجدول الدوري.

تشكيل سموحة أمام غزل المحلة

الهانى سليمان في حراسة المرمي وامامه رجب نبيل واحمد عبد الحكم وخالد عبد الفتاح وأحمد جمال وفي وسط الملعب محمود حليمو ومحمد كناريا ومصطفي الخواجه و عبد الكبير الوادي وفي الهجوم حسين فيصل ومروان حمدي.

حسم التعادل السلبي نتيجة مبارا سموحة والمقاولون العرب، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

حاول الفريقين طوال أحداث اللقاء أن يسجلوا هدف الفوز في المباراة، ولكن انتظام دفاعات الطرفين كان بالمرصاد في اللقاء، بجانب تألق حراس المرمى.

الزمالك يسقط أمام سموحة بثنائية نظيفة بالدوري المصري

انتهت أحداث مباراة الزمالك وسموحة، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الفريق السكندري، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل الزمالك أول أهداف المباارة في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر المباراة، عن طريق يوسف أوباما، ولكن حكم اللقاء أحمد الغندور يلغي الهدف بعد مرور خمسة دقائق بداعي التسلل.