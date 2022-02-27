/682118/محسن-منصور-يوجه-الشكر-لوزارة-الثقافة-في-المؤتمر-الخاص-بمسرحية-هاملت-بالمقلوب

شارك الفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، في الندوة القائمة عن مسرحية هاملت بالمقلوب، بالمشاركة مع كل من مخرج العمل مازن الغرباوي، إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ومؤلف العرض الدكتور سامح مهران.

دوت الخليج ترصد كلمة محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث في المؤتمر الخاص بمسرحية هاملت بالمقلوب

محسن منصور يوجه الشكر لوزارة الثقافة

شَكَر الفنان ومدير فرقة المسرح الحديث محسن منصور، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وكل من المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، وإسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح؛ لترشيحهم له لتولي منصب مدير فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، من خلال المؤتمر الصحفي الذي يتم الآن للكشف عن تفاصيل عرض هاملت بالمقلوب المقرر عرضه على مسرح السلام بشارع القصر العيني.

محسن منصور يُرجع الفضل لخالد النجدي المدير السابق لمسرح السلام

أكد الفنان محسن محروس المدير الفني لفرقة المسرح الحديث، أن الشرارة الأولى لعرض "هاملت بالمقلوب" حدثت بيد الفنان خالد النجدي المدير السابق لمسرح السلام، الذي كان الداعم الأصلي والأول لخروج هذا النص للنور.

الفنان خالد الصاوي في مسرحية هاملت بالمقلوب

أعلن مازن الغرباوي عن وجود الفنان خالد الصاوي في عرض هاملت بالمقلوب، الذي أعلن عن سعادته التامة بالمشاركة في مثل هذا العرض، حيث أنه ممثل مسرحي من الطراز الأول، وقال الغرباوي أن الصاوي قام بتسجيل يوم كامل بخاصية الهولوجرام، الذي سيظهر بها في العرض، كشبح للملك الذي قُتل خلال أحداث العرض، وأوضح الغرباوي أن خالد الصاوي أهدى هذا الدور لوزارة الثقافة الداعمة لكل الأمال الثقافية والفنية في مصر.

أفتتاح عرض هاملت بالمقلوب على مسرح السلام بشارع القص العيني

قام مازن الغرباوي مخرج عرض هاملت بالمقلوب، بالإعلان عن أفتتاح العرض يوم الخميس القادم، الموافق 3 مارس 2022، على مسرح السلام العريق الواقع في شارع القصر العيني، والذي ضم ممثلي العمل خلال الفترة الماضية لعمل البروفات الكافية أستعدادًا للعرض، وجاء هذا الإعلان بمشاركة محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث، و إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ومؤلف العرض الدكتور سامح مهران.