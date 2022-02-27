/682119/السفيرة-نبيلة-مكرم-توجيهات-رئاسية -بتذليل-كافة-العقبات-أمام-المصريين-باوكرانيا

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، ان الشائعات عادة تنتشر فى وقت الازمات ، ولكن المهم ان نصححها ونقول الاخبار الصحيحة ، والطالبة التى اشيع انها اصيبت خلال الساعات الماضية ،هى جزائرية وعلى قيد الحياة ،وجميع اعضاء الجالية المصرية بخير والبالغ عددهم حوالى 6000 مواطن موزعين على 21 مدينة اوكرانية، وعدد الطلاب اكثر من 3000 طالب وطالبة.

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كما اكدت مكرم ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن "ان هناك تواصل مستمر وتنسيق بين السفارة المصرية بكييف واعضاء الجالية المصرية ، بكافة التحركات ، وتم توجيه الطلاب المتواجدين بمدينة خاراكوف بالتواجد فى المنازل والمخابيء لانها اكثر المناطق اشتعالا لقربها من الحدود مع روسيا، اما المناطق الغربية فهى بعيدة الى حد ما ، وتم التواصل مع الجالية فى هذه المدن للنزوح الى الدول الحدودية كرومانيا والمجر وسلوفواكيا، وكم تم التنبيه بالتكدسات الموجودة على الحدود ، من نازحين اوكران وجنسيات مختلفة ، وبالتالى الاخذ فى الاعتبار مشقة الطريق وطول مدة الانتظار ووفرة المواد الغذائية.

السفيرة نبيلة مكرم: توجيهات رئاسية بتذليل كافة العقبات امام المصريين باوكرانيا

كما اشارت وزيرة الهجرة ، ان هناك اهتمام بالغ وتوجهات من القيادة السياسية بضرورة تذليل كافة العقبات امام اعضاء الجالية المصرية باوكرانيا ، والتواصل المستمر والتنسيق معهم حتى عودتهم الى ارض الوطن بسلام ، ولاشك اننا مررنا بعدة ازمات وقت الكورونا وقبلها وتم التعامل بها بنجاح.