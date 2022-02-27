/682125/السويس-تعلن-انطلاق-النسخة-23-من-معرض-الكتاب-مارس-المقبل

تشهد محافظة السويس انطلاق فعاليات معرض القاهرة للكتاب فى نسخته 23 ، مطلع مارس المقبل تحت شعار” شهداء الوطن .. جيش .. شرطة ..مقاومة شعبية” المعرض بجميعة قوص، وقد صرح جمال عبد الحميد منسق عام معرض القاهرة للكتاب بالسويس آن المعرض سفتح أبوابه يوميا العاشرة صباحا فى الفترة من 1 مارس حتى 10 مارس 2022 وأضاف عبد الحكيم آن المعرض هذا العام يشهد مشاركة مختلف قطاعات وزارة الثقافة منها الهيئة العامة لقصور الثقافة والمجلس الأعلى للصحافة وجريدة الجمهورية ودار إبداع للترجمة و النشر ودار أطلنتس للنشر وسور الأزبكية للكتاب المستعمل.

عقد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إجتماع تنسيقي مع مسئولي التحول الرقمي والمستشفيات بالجامعة وذلك لمناقشة اخر ما تم إنجازه استعداداً للبدء في خدمات مبادرة الطالب الرقمي والتى تم الاعلان عنها خلال الفترة الماضية، كما تضمن الاجتماع أيضاً الوقوف على أبرز ما تم انجازه في هذا الملف، فضلاً عن مناقشة استعدادات الجامعة لاستقبال برنامج التحول الرقمي.

واستعرض رئيس جامعة قناة السويس خلال الاجتماع خطة العمل التى سيتم اتباعها من أجل تنفيذ برنامج التحول الرقمي داخل الجامعة، إلى جانب متابعته لدور أعضاء هيئة التدريس فى تفعيل تلك المبادرة والوصول إلى أفضل نتائج، وأشار رئيس جامعة قناة السويس إلى أن المبادرة تشمل مشروعات وزارة التعليم العالي لميكنة المستشفيات الجامعية، الاختبارات الإلكترونية، لافتاً إلى أن مبادرة الطالب الرقمي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الطلاب وكذلك العاملين بأجهزة الدولة، فضلاً عن تقديم خدمات متميزة من خلال استخدام التقنيات الحديثة.

جامعة السويس تستعد لاستقبال مبادرة الطالب الرقمى

وأشار “مندور” إلى أن الجامعة بصدد البدء فى تنفيذ مبادرة الطالب الرقمي، مشيراً إلى أن هناك متابعات حثيثة من قبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي للوقوف على ما تم إنجازه بهذا الشأن، موضحاً أن الجامعة قطعت خطوات كبيرة فى الانتهاء من التجهيزات الخاصة ببدء مبادرة التحول الرقمى، مشدداَ ضرورة الانتهاء من التجهيزات اللازمة لاتمام البرنامج بشكل ناجح.

وأوضح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أنه من المتوقع أن يتم العمل ببرنامج التحول الرقمي بالجامعة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن تتم الأن وضع اللمسات الأخيرة وتجهيز المنصات التى سيتم استخدامها ضمن برنامج الطالب الرقمي، لافتاً إلى أنه سيتم العمل ببرنامج الطالب الرقمي فور الانتهاء من تلك الاستعدادات.

وأضاف أيضاً أن هناك فترة تجريبية سيتم العمل خلالها على ملاحظة سلبيات البرنامج للتعامل الفورى معها، موضحاً أن هناك اتجاها كبيراً من قبل القيادة السياسية بشأن التحول الرقمي لما له من مميزات أبرزها تيسير تلقى الخدمات بشكل مميز، فضلاً عن تخفيف الضغط على العاملين بجهاز الدولة التنفيذى.