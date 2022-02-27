/682059/مع-اشتداد-الأزمة-اعرف-آخر-أخبار-الطلاب-المصريين-في-أوكرانيا

يتساءل الكثير عن أخر تطورات أخبار الطلاب المصريين في أوكرانيا، والذين تزامن وجودهم في ظل بدء روسيا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس شرق أوكرانيا، وذلك بعدما اعترفت روسيا باستقلاله.

دوت الخليج

و مع استئناف القوات الروسية ضرباتها الصاروخية روسيا لأوكرانيا، ومع تحذير السفارة المصرية بأوكرانيا وكذلك وزيرة الهجرة، لكافة المواطنين المتواجدين في كييف بعدم الخروج من منازلهم نظرا لخطورة الوضع، زادت حالات القلق والرعب لدي الجالية المصرية في أوكرانيا ولاسيما الطلاب.

آخر أخبار الطلاب المصريين المتواجدين في أوكرانيا

وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها فى حالة تواصل مستمر مع الجالية المصرية بأوكرانيا ولاسيما الطلاب المقيمين هناك والذىن يتخطى عددهم 3000طالب.

مكرم ناشدت، الجالية المصرية بأوكرانيا إتباع التعليمات الصادرة من السفارة المصرية وعليهم الالتزام بكافة الإجراءات الأمنية، وعدم اتخاذ أى خطوات تعرضهم للخطر.

عدد الجالية المصرية بأوكرانيا

ويبلغ عدد الجالية المصرية بأوكرانيا 6 آلاف فى 21 مدينة بدولة أوكرانيا، ويبلغ عدد الطلاب أكثر من 3 آلاف طالب.

وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أكدت أن هناك تعاون بين الوزارة وأجهزة الدولة لمتابعة أخر الأوضاع، كما تصدر السفارة المصرية فى أوكرانيا بشكل مستمر الإجراءات التى يجب الالترام بها من جانب الطلبة.

بدء توافد الطلاب المصريين للحدود البولندية

كما أكدت الوزيرة، علي أن السفارة المصرية فى بولندا وضعت أرقام تليفون الطوارئ للاتصال بها فى حالة وجود أى مشاكل تواجه الطلاب، كما أنه عند انتقال الطلاب إلى بولندا سيكون هناك تكدس على الحدود، لأن الأمر لا يقتصر علي المصريين الذين ينتقلون لبولندا فحسب، فهناك جنسيات آخرى، كما أن المجال الجوى مفتوح إلى مصر ويمكن للطلاب استقلال الطائرة للمغادرة إلي مصر.

تنسيق بين وزارتي الهجرة والتعليم العالي لتحديد مصير الطلاب الدارسين بأوكرانيا

وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قالت أن هناك تنسيق بين وزارة الهجرة والتعليم العالى لمعادلة الطلاب، مطالبة الطلاب بأن يوافوا باسم الجامعات التي يدرسون بها، لأن تنسيق الكليات داخل مصر يختلف عن خارجها فكليات الطب بأوكرانيا تنسيقها يكون أقل بكثير من جامعات مصر.