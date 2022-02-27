عاجل.. السيسى: الإسراء والمعراج ذكرى عطرة تجلت فيها رحمة الله بأمتنا

جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس السيسى، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد: "أتقدم بالتهنئة للشعب المصرى، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، تلك الذكرى العطرة التى تجلَّت فيها رحمة الله سبحانه وتعالى بأمّتنا، فكانت منهجًا للحياة، وجهادًا للنفس".

واختتم: "أسأل الله تعالى فى هذه المناسبة الطيبة، أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر".