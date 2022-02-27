وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي: • د. جمال عبدالعظيم حسانين مخيمر، عميدًا لكلية العلوم جامعة المنيا.

• د. أمل لطفي حسن جاب الله، عميدًا لكلية الحقوق جامعة حلوان.

• د. أمل محمود عبدالله سالم، عميدًا لكلية التربية الرياضية للبنات جامعة حلوان.

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