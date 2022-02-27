الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتهنئة للشعب المصرى، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج. وكتب الرئيس السيسى على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "تلك الذكرى العطرة التى تجلَّت فيها رحمة الله سبحانه وتعالى بأمّتنا، فكانت منهجًا للحياة، وجهادًا للنفس، وأسأل الله تعالى فى هذه المناسبة الطيبة، أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر".

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