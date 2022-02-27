/682132/مساعد-وزير-الخارجية-حالة-المواطن-المصرى-المصاب-بعيارين-بأوكرانيا-مطمئنة-و-مستقرة

قال السفير صلاح الدين عبد الصادق،مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، ان المواطن المصرى المصاب بأوكرانيا هو من البحيرة ويعمل بشرم الشيخ، ولكنه سافر منذ ٢٠ يوم إلى اوكرانيا لزيارة زوجته فى المستشفى بأوكرانيا.

دوت الخليج

حالة المواطن المصرى المصاب بأوكرانيا:

وأوضح صلاح الدين صادق، عبر مداخلة هاتفية على برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، ان المواطن المصرى تم إصابته بطلقتين ناريين فى الظهر، مؤكدا ان حالته مطمئنة ومستقرة جدا، مشيرا انه جارى حاليا علاج هذا المواطن المصرى.

وأضاف ان وزارة الخارجية استقبلت أسرة المواطن المصاب للاطمئنان عليه وتم تواصله مع أهله، مشيرا إلى ان المواطن المصرى كان بمفرده وقت إطلاق النار عليه وكان قد تم نقله فورا إلى المستشفى بعد إصابته دون النظر إلى جنسيته.

السفارة المصرية بأوكرانيا:

وأكد صلاح الدين عبد الصادق ان السفارة المصرية بأوكرانيا هى من السفارات القليلة التى لم تغادر المنطقة وأعضاء البعثة المصرية بأوكرانيا لم يغادروا الأراضى الاوكرانية، مؤكدا انه يوجد تواصل مستمر بين الجالية المصرية وأعضاء السفارة وإعطاءهم الإرشادات اللازمة.

ونوه ان ابناء الجالية المصرية يمكن لهم التواصل مع السفارة من خلال ارقام الطوارئ، او من خلال صفحة السفارة المصرية بأوكرانيا على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى انه تم عمل جروب على التليجرام للتواصل مع ابناء الجالية المصرية بأوكرانيا.

وناشد جميع المصريين بأوكرانيا بعدم مغادرة منازلهم الا فى الضرورة القصوى والالتزام بتعليمات السفارة المصرية بأوكرانيا، موضحا ان التوجيه الرئيسى للمصريين فى منطقة الشرق هو التزام المنازل.