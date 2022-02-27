/682134/مها-عبد-الناصر-تتسائل-عن-أسباب-تأخر-اللائحة-التنفيذية-لقانون-حماية-البيانات-الشخصية--حتى-الان

قالت الدكتورة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب ، انها تقدمت بطلب احاطة موجه لوزير الاتصالات بشان تاخر اصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، حيث تم نشر القانون فى يوليو 2021 وكان من المفترض اصدار اللائحة التنفيذية بحد اقصى خلال 6 اشهر ، ولكن حتى الان لم يتم ذلك رغم مرور سنة ، وان كان الامرلا ينفي ولا يمنع الأثر القانوني لسريان النص التشريعي لكنه يفتقر إلى آليات التنفيذ والتطبيق التي من المفترض أن ترد في اللائحة التنفيذية.

دوت الخليج مها عبد الناصر تتسائل عن أسباب تاخر اللائحة التنفيذية لقانون "حماية البيانات الشخصية " حتى الان كما اشارت النائبة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على القاهرة والناس، ان من المفترض تواصل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بوزارة الاتصالات ، لارسال مندوبها الى اللجنة والنقاش معه لمعرفة سبب التاخير ، خاصة ان بيانات المواطنين الشخصية صارت مستباحة دون موافقة او علم صاحبها ، ولا يمر يوم دون شكوى الكثير من المواطنين مما يحدث من انتهاك لخصوصياتهم ، وتلقيهم العديد من المكالمات والرسائل المزعجة من شركات تسويق وغيرها. مها عبد الناصر : تاخر الائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية يعد مخالفا للقانون واضافت النائبة مها عبد الناصر ، أن ذلك يعد مخالفا لأحكام القانون الذي تم اقراره بمجلس النواب والتصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ولم يتم اصدار اى بيان او تصريح بسبب التاخير فى ظل انتشار ظواهر وقضايا الابتزاز الإلكتروني في وقائع عديدة .

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