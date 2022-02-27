/682133/محلية-النواب-تتفقد المشروعات-الخدمية-ضمن-مبادرة-حياة-كريمة-ببني-سويف

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، مساء اليوم الأحد، عدد من المشروعات الخدمية ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، فى قرية الحمام بمركز ناصر في محافظة بنى سويف، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التى تقوم بها اللجنة للمحافظة.

دوت الخليج

ورافق الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، وفد لجنة الإدارة المحلية بحضور نائبى المحافظ بلال حبش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور عاصم سلامة، واللواء جمال مسعود سكرتير عام المحافظة، ومحمد جبر معاون المحافظ.

وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن مبادرة حياة كريمة غيرت وجه الحياة فى الريف المصري، والفضل فيها يعود إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى جبر بحق بخاطر الغلابة.

محلية النواب تتفقد المشروعات الخدمية ضمن مبادرة حياة كريمة ببني سويف

وأشار إلى أن تلك المبادرة لم تكن لتتواجد لولا الرئيس السيسي، متابعا: "تحية شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي قائد النهضة التنموية في بر مصر".

ومن جانبه، استعرض محمد جبر، معاون محافظ بنى سويف ومنسق عام مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، بعض المشروعات التى تقام على أرض قرية الحمام بمركز ناصر، والتى تضم 40 ألف نسمة، وتخدم 4 قرى بخلاف التوابع من العزب.

وقدم جبر شرحا تفصيليا لوفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بشأن مشروع إنشاء مجمع الخدمات والذي يقام على مساحة 600 متر، ويضم مركز تكنولوجي لتقديم كافة الخدمات لأبناء القرية والقرى المجاورة من خلال 17 شباك، وتم مراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم، ويضم المركز التكنولوجى سجل مدنى ومكتب توثيق للشهر العقارى، ومكتب بريد، ووحدة محلية ومجلس شعب محلى.

محلية النواب تتفقد المجمع الزراعى الذي يضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية

كما تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية المجمع الزراعى الذي يضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركزا للإرشاد الزراعي.

كما تفقد الوحدة الصحية بالقرية، وتقدر تكلفة قيمة الأعمال بالمجمع الخدمي 10 مليون جنيه، وفى الوحدة الصحية 26 مليون، والمجمع الزراعي 5 مليون.

وأشار جبر، إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمحافظة بنى سويف تشمل 66 قرية و216 تابع فى مركزى ناصر وببا، وتبلغ عدد المشروعات فى تلك المرحلة 1616، بتكلفة إجمالية تتراوح ما بين 12 إلى 14 مليار جنيه، فى حين تشمل المرحلة الثانية مراكز الواسطى والفشن وبنى سويف، وستشمل 34 قرية.

من جانب، وجه النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مبادرة حياة كريمة، والتى جاءت لجبر خاطر الغلابة.

وتابع الحسيني: "مبادرة حياة كريمة هى أعظم مبادرة تنموية في تاريخ مصر، وهى عنوان الجدية والالتزام فى التنفيذ".

ويضم وفد لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، والنائبين محمد الحسينى ومحمد وفيق، وكيلى اللجنة، وعمرو درويش _ أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب: محسن أبو سمنة، فايزة صالح، ريهام عبد النبى السيد، أعضاء اللجنة، ومن أمانة اللجنة كل من أحمد حشيش، ومحمد بركات.

ويرافق الوفد البرلماني فى الزيارة اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن الجمل، مدير الاتصال السياسى والشئون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية، وعمرو طلبة ممثل وزارة الإسكان