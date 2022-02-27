بشرة ساره لاهالي مركز ومدينة المنشاة.. البدء في اعمال انشاء كورنيش النيل والممشي ومراسي المنشاة النيليه.. صور

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قامت النائبة رقية الهلالي، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، بجولة تفقدية بكورنيش النيل بمركز المنشاة، بمحافظة سوهاج، وذلك لمتابعة اعمال حماية النيل وتخطيط نهائي لبدء التنفيذ للمراسي وذلك لربط المدينة لربط المدينه بالمدن الاخري علي ضفاف النيل وربط الجزيرة المستجدة وعمل اقصي اتساع للكورنيش وللممشي كمتنفس لاهل المدينه.

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واكدت رقية الهلالي، في تصريحات صحفية لها اليوم، أنه تم الحصول علي الموافقات المالية والفنية لجميع الاعمال التي سعت لها منذ اللحظات الاولي، كنائبة تحت قبة البرلمان، من اجل تحقيق متطلبات الاهالي ليتم تنفيذها علي ارض الواقع الان.

شارك في جولة النائبة رقية الهلالي، ممدوح عباس رئيس مجلس مدينة المنشاة والنائب عبد القادر النمر، و علي النابي السكرتير العام للمجلس ، ومن وزارة الري المهندس جلال، مدير عام حماية النيل لسوهاج وكبير المهندسين المهندس عصام فهمي والمهندس محمد عادل والمهندس بيشوي، فضلا عن كبير مقاولي حماية النيل محسن لبيب علي دياب، وأحمد الهلالي، مدير اعمال النائبة رقية الهلالي.

ووجهت نائبة سوهاج، الشكر والتقدير للواء طارق الفقي، محافظ سوهاج والمشاركون في الجولة التفقدية، وحرصهم الشديد علي تنفيذ الاعمال في افضل صوره يتم بها الاستفادة للمدينة وأهالي سوهاج.