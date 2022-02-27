/682145/الاوقاف-تحذر-لا-يوجد-وساطة-في-مسابقة-الائمة-وعقوبات-رادعة-للمحتالين-ومستغلي-ظروف-البسطاء

قال الدكتورعبدالله حسن المتحدث باسم وزارة الاوقاف، ان الاوقاف تحذر من كل المحتالين او من يوهم المتقدميين على مسابقة الائمة والعمال بالاوقاف ، بالتوسط لهم فى التعيين .

دوت الخليج

كما اكد المتحدث باسم وزارة الاوقاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة" على شاشة الاولى، ان الوزارة تحذر كل من ينتسب للوزارة او من خارجها ، ويوهم احد من المتقدمين بالتوسط له فى التوظيف ، ولا سيما من يحاول استغلال ظروف بعض البسطاء من المتقدمين لمسابقة العمال والتلاعب بعواطفهم وحاجتهم للعمل ،سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضده .

وزارة الاوقاف: مسايقة الائمة تتم بكل نزاهة وشفافية

كما شار حسن ، ان المسابقة تتم بكل مصداقية وشفافية تحت مراى ومسمع الجميع ومراقبة أجهزة الدولة المعنية ، وستشارك الوزارة فى المسابقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، من خلال لجان علمية متخصصة ، تم اختيارها من قبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف ، وقبول المرشحين للتعاقد المنتهي بالتعيين سواء من الأئمة او العمال ، سيتم بمنتهى الحياد والشفافية ، ولامجال للوساطة ن والتقديم يكون من خلال الرابط الموجود ببوابة الوظائف الحكومية، ويتم متابعة باقى الخطوات من خلال هذه الصفحة برقم كود الطلب ، والامر متوقف على مهارات المتقدم وموهبته فى الخطابة .

كما اكد المتحدث باسم وزارة الاوقاف، انه تم التنبيه على جميع مديريات الأوقاف بتعليق هذا المنشور في مكان بارز ، بالاضافة الى انه تم نشره على جميع الصفحات الرسمية التابعة للوزارة ، وسرعة إبلاغ رئيس القطاع الديني بأي حالة يتم ضبطها.

الجدير بالذكر ان وزارة الأوقاف، أعلنت بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،عن احتياجها لعدد 1000 وظيفة لدرجة إ مام وخطيب ،وعدد1000 وظيفة عامل مسجد، وذلك بنظام التعاقد على بوابة الوظائف الحكومية.