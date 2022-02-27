/682140/هشام-يكن-أتمنى-أن-ينضم-حسام-حسن-لمباراة-مصر-أمام-السنغال-وأفشة-لا-يصلح

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال هشام يكن خلال ندوة بموقع دوت الخليج، أن حسام حسن مهاجم النادي الأهلي يمتلك إمكانيات مميزة تجعله أن ينضم لمنتخب مصر، بالرغم من استبعاده من المشاركة بشكل أساسي مع الأهلي.

وزاد: " محمد مجدي أفشة لا يصلح أن يكون لاعب دولي، وهو ما شاهدناه خلال مبارياته مع منتخب مصر، ومؤخراً مستواه متراجع مع الأهلي، وموسيماني بدأ في عدم الإعتماد عليه بشكل أساسي، كما هو الحال لمحمد شريف الذي أبتعد عن مستواه المعهود".

وأردف: "مباراة منتخب مصر أمام السنغال، ستكون صعبة جداً، وأتمنى أن كيروش يضع التشكيل المناسب للقاء، لنتأهل لكأس العالم".

وعن التشكيل المناسب لمنتخب مصر أمام السنغال من وجهة نظره قال:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد منعم – محمود الونش – عمر كمال – أحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السوليه

خط الهجوم: محمد صلاح – تريزيجيه – مصطفى محمد – حسام حسن

بطولات هشام يكن مع الزمالك

هشام يكن نجم نادي الزمالك السابق، انضم لناشئين القلعة البيضاء ولعب فى مركز الدفاع ، حيث واصل اللعب حتي أنتضم رسمياً إلي الفريق الأول للفارس الأبيض.

فيما شارك مع منتخب مصر لأول مرة فى بطولة كأس العالم 1990 بايطاليا، و هو نجل النجم الراحل يكن حسين.

يعد هشام يكن من رموز نادي الزمالك علي مدار السنوات، حيث حصد العديد من الألقاب والبطولات مع القلعة البيضاء.

حيث حقق الفوزبثلاثة عشر لقب دوري، وسبعة وعشرين لقب في كأس مصر وأربعة ألقاب من كأس السوبر وأربعة عشر لقب في دوري منطقة القاهرة واثنين في كأس السلطان حسين.

ويعد إجمالي البطولات والألقاب التي حصد علي مدار سنوات 13 لقب قارياً أفريقيا بفوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا خمس مرات، و4 مرات بكأس السوبر الأفريقي، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة.