/682141/رينا-عبد-الرحيم-تقتحم-عالم-التمثيل-بمسلسل-بكير

قررت خبيرة المكياج رينا عبد الرحيم الانضمام لمجال التمثيل مؤخرًا، وذلك من خلال المسلسل اللبناني "بكير"، ورغم أن هذه هي التجربة التمثيلية الأولى لها، إلى أنن دورها سيكون محوريًا في الأحداث .

دوت الخليج يرصد اتجاه رينا عبد الرحيم لمجال التمثيل بدلًا من التجميل

رينا عبد الرحيم من بين أبطال مسلسل بكير

يُذكر أن مسلسل بكير المقرر عرضه في رمضان 2022، للمخرج ​سمير حبشي​، ويقدم هذه العمل مجموعة من الممثلين والنجوم اللبنانيين منهم عمار شلق، رندة كعدي، كارول الحاج، سينتيا كرم، مارينال سركيس، دوري السمراني، بياريت قطريب، شربل زيادة، بشارة عطالله، ختام اللحام، ناديا شربل علي الزين، نازيلي قصابيان، وغيرهم.

قصة مسلسل بكير التي تشارك فيه رينا عبد الرحيم لأول مرة

تحكي قصة مسلسل بكير عن زوجة تترك المنزل لزوجها وابنائهم الثلاثة بسبب معاملته السيئة لها، وبعدما تعرف أن الزوج بدأ في تشغيل أولادهما في سن مبكر، ويرغم الابنة الكبرى على الزواج من أجل المال، فتقوم الأم بالعمل لتوفر لهم سبل الحياة دون اجبارهم على العمل وإنقاذ بنتها من الزيجة السيئة المرغومة عليها.

يظهر من خلال الأحداث من سيدعم هذه الأم الوحيدة ومن سيقف في وجهها، كما يظهر نجاحها من عدمه، مع العمل البسيط التي تحصل عليه، في احياء ابنائها حياة كريمة أو لم تستطع ذلك.

خبيرة التجميل رينا عبد الرحيم

تعمل رينا عبد الرحيم في مجال التجميل والمكياج منذ عدة سنوات، حصلت خلالها على العديد من الجوائز الهامة في مجال التجميل في لبنان وحول العالم، ولديها صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، تنشر من خلالها أحدث الصيحات في مجال تجميل المرأة، ولديها أكثر من 400 ألف متابع، كما أنها تمتلك مركز تجميل كبير ومعروف، تقدم من خلاله كل الخدمات التجميلية التي تحتاجها السيدة، من تصفيف الشعر، وضع المكياج للمناسبات المميزة، العناية باليدين والقدمين والأظافر، وغيرها من الخدمات التجميلية التي تسعى إليها المرأة العربية، مما يؤهل رينا للخروج في البرامج الخاصة بالمرأة لإعطاء نصائح جمالية للسيدات العربيات، وإطلاعهم على أحدث الألوان الدارجة.