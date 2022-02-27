/682143/خبير-علاقات-دولية-الدولة-المصرية-هى-لاعب-رئيسى-فى-صنع-السلام-فى-العالم

قال الدكتور مصطفى العمار، خبير العلاقات الدولية بألمانيا، ان روسيا هى التى اختارت الحرب مع اوكرانيا، مشيرا إلى ان المانيا قد وجه رسالة إلى السفير الروسى بألمانيا والتى تنص على ان روسيا قد انتهكت الحرية والديمقراطية بممارساتها ضد اوكرانيا.

دوت الخليج

رد فعل ألمانيا والاتحاد الاوروبى مع العملية العسكرية الروسية:

ونوه الدكتور مصطفى العمار، عبر مداخلة هاتفية على برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، ان ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي تقف وقفة تضامن وقوة مع اوكرانيا ضد اى تصرفات ديكتاتورية من قبل روسيا، مؤكدا ان مع تفعله روسيا هو امر غير مقبول ومرفوض تماما.

وأكد على ان الاتحاد الأوروبي وألمانيا دائما مع الحوار والدبلوماسية،ولكن عندما يتم المساس بسيادة وأراضى اى دولة فى العالم سواء اوكرانيا او غيرها من الدول تكون دول الاتحاد الاوروبى اول المدافعين عنها.

العلاقات المصرية-الألمانية :

وأوضح ان ألمانيا هى من الدول التى سمحت بتصدير السلاح إلى مصر لأنها تثق أن هذا السلاح سيكون فى يد امينه عندما يكون فى مصر، مؤكدا أن ألمانيا تقف وتدعم مصر لأنها تعرف جيدا أن الدولة المصرية هى لاعب رئيسى فى صنع السلام فى العالم

وأكد على أن ألمانيا لا تريد حروب وتسعى دائما إلى السلام، ولكن من دون المساس بسيادة اى دولة فى العالم. كما اكد على أن روسيا تستغل ضعف الإدارة الأمريكية وضعف الاتحاد الأوروبى.